Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились: романтические фото

Вторник 26 августа 2025 21:37
UA EN RU
Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились: романтические фото Тейлор Свифт выходит замуж! (фото: instagram.com/taylorswift)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси порадовали поклонников радостной новостью. Влюбленные женятся после двухлетних отношений!

РБК-Украина рассказывает, что известно о помолвке звездной пары со ссылкой на их совместное сообщение в Instagram.

Тейлор Свифт выходит замуж за Трэвиса Кэлси: что известно

Будущие супруги, которые редко комментировали свои отношения, 26 августа опубликовали серию фото с особенного события.

35-летняя поп-звезда и 35-летний игрок американской футбольной команды Kansas City Chiefs объявили о помолвке забавной подписью.

"Ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры женятся", - написали они.

На фото можно увидеть, как Келси становится на одно колено и делает предложение любимой в саду среди цветов.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились: романтические фотоТейлор Свифт и Трэвис Келси женятся (фото: instagram.com/taylorswift)

На другом кадре можно разглядеть золотое обручальное кольцо с массивным камнем, которое спортсмен вручил будущей жене.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились: романтические фотоКакое обручальное кольцо Трэвис Келси подарил Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

На остальных фотографиях они позируют в объятиях, наслаждаясь новым статусом.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились: романтические фотоКак прошла помолвка Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Что известно об отношениях пары

Они начали встречаться в июле 2023-го, когда певица была в разгаре мирового тура. Тогда Келси пытался передать ей браслет дружбы со своим номером телефона.

Попытка не удалась, однако впоследствии он публично признался в симпатии к ней в собственном подкасте "New Heights". Вскоре они начали встречаться.

В сентябре Свифт подтвердила роман, появившись на стадионе Arrowhead, чтобы поддержать футболиста во время игры против "Chicago Bears".

Несколько недель назад влюбленные также вместе вышли в подкасте New Heights, чтобы анонсировать новый альбом 12-й альбом Свифт The Life of a Showgirl.

Многие предполагали, что это событие является предвестником помолвки, ведь это впервые пара появилась в целом в таком формате.

Выпуск побил рекорд по количеству одновременных просмотров на YouTube - 1,3 миллиона, а ныне - более 20.


Напомним, среди известных бывших бойфрендов поп-звезды были Том Хиддлстон, Джо Джонас, Тейлор Лотнер, Джейк Джилленхол и Джон Майер.

