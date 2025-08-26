Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі заручилися: романтичні фото

Співачка Тейлор Свіфт і футболіст Тревіс Келсі потішили шанувальників радісною новиною. Закохані одружуються після дворічних стосунків!
РБК-Україна розповідає, що відомо про заручини зіркової пари з посиланням на їхній спільний допис в Instagram.
Майбутнє подружжя, яке рідко коментувало свої стосунки, 26 серпня опублікувало серію фото з особливої події.
35-річна попзірка та 35-річний гравець американської футбольної команди Kansas City Chiefs оголосили про заручини кумедним підписом.
"Ваша вчителька англійської та ваш учитель фізкультури одружуються", - написали вони.
На фото можна побачити, як Келсі стає на одне коліно та робить пропозицію коханій в саду серед квітів.
На іншому кадрі можна розгледіти золоту обручку з масивним каменем, яку спортсмен вручив майбутній дружині.
На інших світлинах вони позують в обіймах, насолоджуючись новим статусом.
Вони почали зустрічатися у липні 2023-го, коли співачка була в розпалі світового туру. Тоді Келсі намагався передати їй браслет дружби зі своїм номером телефону.
Спроба не вдалася, проте згодом він публічно зізнався у симпатії до неї у власному подкасті "New Heights". Невдовзі вони почали зустрічатися.
У вересні Свіфт підтвердила роман, з'явившись на стадіоні Arrowhead, щоб підтримати футболіста під час гри проти "Chicago Bears".
Кілька тижнів тому закохані також разом вийшли в подкасті "New Heights", аби анонсувати новий альбом 12-й альбом Свіфт "The Life of a Showgirl".
Багато хто припускав, що ця подія є передвісником заручин, адже це вперше пара з'явилася на загал в такому форматі.
Випуск побив рекорд за кількістю одночасних переглядів на YouTube - 1,3 мільйона, а нині - понад 20.
Нагадаємо, серед відомих колишніх бойфрендів попзірки були Том Гіддлстон, Джо Джонас, Тейлор Лотнер, Джейк Джилленгол і Джон Майєр.
