Не тільки Оззі Осборн: 5 зірок, яким діагностували хворобу Паркінсона

Майкл Дж. Фокс

Відомий завдяки ролі у культовій трилогії "Назад у майбутнє", Майкл Дж. Фокс ще у 1991 році зіткнувся з першими проявами хвороби Паркінсона.

Протягом кількох років актор не розголошував свій діагноз, проте у 1998-му вирішив говорити про це публічно.

Тоді ж він створив Фонд Майкла Дж. Фокса - один із провідних світових центрів, що займається дослідженням Паркінсона.

Кадр з фільму "Незмінний: Історія Майкла Дж. Фокса"

У 2023 році вийшов документальний фільм "Незмінний: Історія Майкла Дж. Фокса", у якому зірка щиро ділиться власними переживаннями.

Хворобу він називає "подарунком, який постійно щось забирає".

Ніл Даймонд

Легенда американської музики, автор хітів Sweet Caroline і I'm a Believer, відкрито говорить про життя з Паркінсоном.

"Це невиліковно. Виходу немає. Але мені й досі трапляються чудові дні", - ділиться співак.

Ніл Даймонд (фото: Вікіпедія)

Мухаммед Алі

Один із найвідоміших боксерів усіх часів жив із хворобою понад три десятиліття.

Він заснував у Аризоні Центр Мухаммеда Алі, який досліджує Паркінсона і підтримує пацієнтів.

Спортсмен помер у червні 2016 року у віці 74 років. Його донька Рашеда Алі присвятила батькові дитячу книгу, в якій розповіла про його боротьбу з недугою.

Мухаммед Алі​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Боб Госкінс

Володар премій BAFTA та "Золотий глобус", актор Боб Госкінс, завершив кар'єру після того, як у 2012 році йому поставили діагноз.

Він знявся більш ніж у 80 фільмах, серед яких - "Капітан Гак" Стівена Спілберга та "Хто підставив кролика Роджера?".

Госкінс пішов з життя у 2014 році, залишивши по собі приклад відкритого і гідного ставлення до хвороби.

Кадр з фільму "Нідерляндія"

Майкл Ньюман

У 2024 році актор серіалу "Рятівники Малібу" Майкл Ньюман помер після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона, яку йому діагностували у 2006-му.

За офіційною інформацією, причиною смерті стали серцеві ускладнення, а останні миті життя він провів у колі сім'ї.

Майкл Ньюман (сліва) у "Рятувальниках Малібу" (фото: instagram.com/davidhasselhoff)