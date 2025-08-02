Тімберлейк і не тільки: 8 зірок, яким діагностували хворобу Лайма
Днями співак Джастін Тімберлейк зізнався, що кілька років бореться з хворобою Лайма - інфекційним захворюванням, яке часто маскується під інші недуги. Він далеко не єдина зірка, яка зіткнулася з цією підступною хворобою.
РБК-Україна зібрало 8 знаменитостей, яким також довелося пережити непростий шлях до діагнозу й лікування.
Шанайя Твейн
Зірка кантрі-музики Шанайя Твейн дізналася про свій діагноз у 2003 році. Ускладненням хвороби стала дисфункція голосових зв’язок, через що вона втратила голос.
Після тривалого лікування та реабілітації їй вдалося повернутися на сцену.
Шанайя Твейн (фото: instagram.com/shaniatwain)
Райлі Кіо
Акторка та внучка Елвіса Преслі Райлі Кіо також живе з діагнозом бореліоз. Через хворобу вона не може мати дітей і постійно проходить лікування у швейцарській клініці, що спеціалізується на холістичних підходах до здоров’я.
Райлі Кіо (фото: instagram.com/rileykeough)
Іоланда Хадід
У 2012 році колишній моделі Іоланді Хадід діагностували хворобу Лайма. Відтоді вона активно ділиться особистим досвідом боротьби з цією недугою.
Жінка не раз зізнавалася, що страждає від постійного виснаження, нестерпного болю та безсоння - найпоширеніших симптомів бореліозу.
Іоланда Хадід (фото: instagram.com/yolanda.hadid)
Белла Хадід
Того ж року діагноз "хвороба Лайма" почула і дочка Іоланди - відома модель Белла Хадід. Через періодичні загострення дівчина змушена робити паузи в роботі.
Вона неодноразово показувала в соцмережах, як хвороба впливає на її фізичний і психічний стан: сильні головні болі, втома та пригнічення стали для неї звичним тлом.
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Авріл Лавін
Канадська співачка Авріл Лавін перехворіла на хворобу Лайма у 2013 році, і недуга буквально прикувала її до ліжка майже на два роки.
Цей важкий досвід надихнув артистку заснувати фонд підтримки хворих на бореліоз, а також створити альбом Head Above Water, який став музичною терапією для неї самої.
Авріл Лавін (фото: Вікіпедія)
Джастін Бібер
У 2020 році співак Джастін Бібер розповів про свій діагноз після хвилі критики - його звинувачували в неадекватній поведінці та припускали вживання наркотиків.
Насправді, як зізнався артист, його дивна поведінка була спричинена саме симптомами хвороби Лайма.
Джастін Бібер (фото: instagram.com/lilbieber)
Алек Болдвін
Голлівудський актор Алек Болдвін також постраждав від ускладнень після укусу кліща у 2017 році.
Він розповідав, що почав відчувати гостру чутливість до світла й болі в м’язах, які суттєво впливали на його повсякденне життя.
Алек Болдвін (фото: Getty Images)
Емі Шумер
Гумористка й акторка Емі Шумер, відома своєю яскравою харизмою, теж пережила серйозні випробування через бореліоз.
Хвороба дала ускладнення на суглоби, викликала параліч і змусила акторку тимчасово зупинити активну діяльність.
Емі Шумер (фото: instagram.com/amyschumer)
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