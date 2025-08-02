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Тімберлейк і не тільки: 8 зірок, яким діагностували хворобу Лайма

Субота 02 серпня 2025 09:00
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Тімберлейк і не тільки: 8 зірок, яким діагностували хворобу Лайма Хто з зірок з хворобою Лайма (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями співак Джастін Тімберлейк зізнався, що кілька років бореться з хворобою Лайма - інфекційним захворюванням, яке часто маскується під інші недуги. Він далеко не єдина зірка, яка зіткнулася з цією підступною хворобою.

РБК-Україна зібрало 8 знаменитостей, яким також довелося пережити непростий шлях до діагнозу й лікування.

Шанайя Твейн

Зірка кантрі-музики Шанайя Твейн дізналася про свій діагноз у 2003 році. Ускладненням хвороби стала дисфункція голосових зв’язок, через що вона втратила голос.

Після тривалого лікування та реабілітації їй вдалося повернутися на сцену.

Тімберлейк і не тільки: 8 зірок, яким діагностували хворобу ЛаймаШанайя Твейн (фото: instagram.com/shaniatwain)

Райлі Кіо

Акторка та внучка Елвіса Преслі Райлі Кіо також живе з діагнозом бореліоз. Через хворобу вона не може мати дітей і постійно проходить лікування у швейцарській клініці, що спеціалізується на холістичних підходах до здоров’я.

Тімберлейк і не тільки: 8 зірок, яким діагностували хворобу ЛаймаРайлі Кіо (фото: instagram.com/rileykeough)

Іоланда Хадід

У 2012 році колишній моделі Іоланді Хадід діагностували хворобу Лайма. Відтоді вона активно ділиться особистим досвідом боротьби з цією недугою.

Жінка не раз зізнавалася, що страждає від постійного виснаження, нестерпного болю та безсоння - найпоширеніших симптомів бореліозу.

Тімберлейк і не тільки: 8 зірок, яким діагностували хворобу ЛаймаІоланда Хадід (фото: instagram.com/yolanda.hadid​​​​​​​)

Белла Хадід

Того ж року діагноз "хвороба Лайма" почула і дочка Іоланди - відома модель Белла Хадід. Через періодичні загострення дівчина змушена робити паузи в роботі.

Вона неодноразово показувала в соцмережах, як хвороба впливає на її фізичний і психічний стан: сильні головні болі, втома та пригнічення стали для неї звичним тлом.

Тімберлейк і не тільки: 8 зірок, яким діагностували хворобу ЛаймаБелла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Авріл Лавін

Канадська співачка Авріл Лавін перехворіла на хворобу Лайма у 2013 році, і недуга буквально прикувала її до ліжка майже на два роки.

Цей важкий досвід надихнув артистку заснувати фонд підтримки хворих на бореліоз, а також створити альбом Head Above Water, який став музичною терапією для неї самої.

Тімберлейк і не тільки: 8 зірок, яким діагностували хворобу ЛаймаАвріл Лавін​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Джастін Бібер

У 2020 році співак Джастін Бібер розповів про свій діагноз після хвилі критики - його звинувачували в неадекватній поведінці та припускали вживання наркотиків.

Насправді, як зізнався артист, його дивна поведінка була спричинена саме симптомами хвороби Лайма.

Тімберлейк і не тільки: 8 зірок, яким діагностували хворобу ЛаймаДжастін Бібер (фото: instagram.com/lilbieber)

Алек Болдвін

Голлівудський актор Алек Болдвін також постраждав від ускладнень після укусу кліща у 2017 році.

Він розповідав, що почав відчувати гостру чутливість до світла й болі в м’язах, які суттєво впливали на його повсякденне життя.

Тімберлейк і не тільки: 8 зірок, яким діагностували хворобу ЛаймаАлек Болдвін (фото: Getty Images)

Емі Шумер

Гумористка й акторка Емі Шумер, відома своєю яскравою харизмою, теж пережила серйозні випробування через бореліоз.

Хвороба дала ускладнення на суглоби, викликала параліч і змусила акторку тимчасово зупинити активну діяльність.

Тімберлейк і не тільки: 8 зірок, яким діагностували хворобу ЛаймаЕмі Шумер (фото: instagram.com/amyschumer​​​​​​​)

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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