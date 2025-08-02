Тимберлейк и не только: 8 звезд, которым диагностировали болезнь Лайма
На днях певец Джастин Тимберлейк признался, что несколько лет борется с болезнью Лайма - инфекционным заболеванием, которое часто маскируется под другие недуги. Он далеко не единственная звезда, которая столкнулась с этой коварной болезнью.
РБК-Украина собрало 8 знаменитостей, которым также пришлось пережить непростой путь к диагнозу и лечению.
Шанайя Твейн
Звезда кантри-музыки Шанайя Твейн узнала о своем диагнозе в 2003 году. Осложнением болезни стала дисфункция голосовых связок, из-за чего она потеряла голос.
После длительного лечения и реабилитации ей удалось вернуться на сцену.
Шанайя Твейн (фото: instagram.com/shaniatwain)
Райли Кио
Актриса и внучка Элвиса Пресли Райли Кио также живет с диагнозом боррелиоз. Из-за болезни она не может иметь детей и постоянно проходит лечение в швейцарской клинике, специализирующейся на холистических подходах к здоровью.
Райли Кио (фото: instagram.com/rileykeough)
Иоланда Хадид
В 2012 году бывшей модели Иоланде Хадид диагностировали болезнь Лайма. С тех пор она активно делится личным опытом борьбы с этим недугом.
Женщина не раз признавалась, что страдает от постоянного истощения, невыносимой боли и бессонницы - самых распространенных симптомов боррелиоза.
Иоланда Хадид (фото: instagram.com/yolanda.hadid)
Белла Хадид
В том же году диагноз "болезнь Лайма" услышала и дочь Иоланды - известная модель Белла Хадид. Из-за периодических обострений девушка вынуждена делать паузы в работе.
Она неоднократно показывала в соцсетях, как болезнь влияет на ее физическое и психическое состояние: сильные головные боли, усталость и угнетение стали для нее привычным фоном.
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Аврил Лавин
Канадская певица Аврил Лавин переболела болезнью Лайма в 2013 году, и недуг буквально приковал ее к постели почти на два года.
Этот тяжелый опыт вдохновил артистку основать фонд поддержки больных боррелиозом, а также создать альбом Head Above Water, который стал музыкальной терапией для нее самой.
Аврил Лавин (фото: Википедия)
Джастин Бибер
В 2020 году певец Джастин Бибер рассказал о своем диагнозе после волны критики - его обвиняли в неадекватном поведении и предполагали употребление наркотиков.
На самом деле, как признался артист, его странное поведение было вызвано именно симптомами болезни Лайма.
Джастин Бибер (фото: instagram.com/lilbieber)
Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин также пострадал от осложнений после укуса клеща в 2017 году.
Он рассказывал, что начал испытывать острую чувствительность к свету и боли в мышцах, которые существенно влияли на его повседневную жизнь.
Алек Болдуин (фото: Getty Images)
Эми Шумер
Юмористка и актриса Эми Шумер, известная своей яркой харизмой, тоже пережила серьезные испытания из-за боррелиоза.
Болезнь дала осложнения на суставы, вызвала паралич и заставила актрису временно остановить активную деятельность.
Эми Шумер (фото: instagram.com/amyschumer)
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