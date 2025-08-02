Тимберлейк и не только: 8 звезд, которым диагностировали болезнь Лайма

На днях певец Джастин Тимберлейк признался, что несколько лет борется с болезнью Лайма - инфекционным заболеванием, которое часто маскируется под другие недуги. Он далеко не единственная звезда, которая столкнулась с этой коварной болезнью.

РБК-Украина собрало 8 знаменитостей, которым также пришлось пережить непростой путь к диагнозу и лечению.

Шанайя Твейн

Звезда кантри-музыки Шанайя Твейн узнала о своем диагнозе в 2003 году. Осложнением болезни стала дисфункция голосовых связок, из-за чего она потеряла голос.

После длительного лечения и реабилитации ей удалось вернуться на сцену.

Шанайя Твейн (фото: instagram.com/shaniatwain)

Райли Кио

Актриса и внучка Элвиса Пресли Райли Кио также живет с диагнозом боррелиоз. Из-за болезни она не может иметь детей и постоянно проходит лечение в швейцарской клинике, специализирующейся на холистических подходах к здоровью.

Райли Кио (фото: instagram.com/rileykeough)

Иоланда Хадид

В 2012 году бывшей модели Иоланде Хадид диагностировали болезнь Лайма. С тех пор она активно делится личным опытом борьбы с этим недугом.

Женщина не раз признавалась, что страдает от постоянного истощения, невыносимой боли и бессонницы - самых распространенных симптомов боррелиоза.

Иоланда Хадид (фото: instagram.com/yolanda.hadid)

Белла Хадид

В том же году диагноз "болезнь Лайма" услышала и дочь Иоланды - известная модель Белла Хадид. Из-за периодических обострений девушка вынуждена делать паузы в работе.

Она неоднократно показывала в соцсетях, как болезнь влияет на ее физическое и психическое состояние: сильные головные боли, усталость и угнетение стали для нее привычным фоном.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Аврил Лавин

Канадская певица Аврил Лавин переболела болезнью Лайма в 2013 году, и недуг буквально приковал ее к постели почти на два года.

Этот тяжелый опыт вдохновил артистку основать фонд поддержки больных боррелиозом, а также создать альбом Head Above Water, который стал музыкальной терапией для нее самой.

Аврил Лавин (фото: Википедия)

Джастин Бибер

В 2020 году певец Джастин Бибер рассказал о своем диагнозе после волны критики - его обвиняли в неадекватном поведении и предполагали употребление наркотиков.

На самом деле, как признался артист, его странное поведение было вызвано именно симптомами болезни Лайма.

Джастин Бибер (фото: instagram.com/lilbieber)

Алек Болдуин

Голливудский актер Алек Болдуин также пострадал от осложнений после укуса клеща в 2017 году.

Он рассказывал, что начал испытывать острую чувствительность к свету и боли в мышцах, которые существенно влияли на его повседневную жизнь.

Алек Болдуин (фото: Getty Images)

Эми Шумер

Юмористка и актриса Эми Шумер, известная своей яркой харизмой, тоже пережила серьезные испытания из-за боррелиоза.

Болезнь дала осложнения на суставы, вызвала паралич и заставила актрису временно остановить активную деятельность.

Эми Шумер (фото: instagram.com/amyschumer)