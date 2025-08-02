Тімберлейк і не тільки: 8 зірок, яким діагностували хворобу Лайма

Днями співак Джастін Тімберлейк зізнався, що кілька років бореться з хворобою Лайма - інфекційним захворюванням, яке часто маскується під інші недуги. Він далеко не єдина зірка, яка зіткнулася з цією підступною хворобою.
РБК-Україна зібрало 8 знаменитостей, яким також довелося пережити непростий шлях до діагнозу й лікування.
Зірка кантрі-музики Шанайя Твейн дізналася про свій діагноз у 2003 році. Ускладненням хвороби стала дисфункція голосових зв’язок, через що вона втратила голос.
Після тривалого лікування та реабілітації їй вдалося повернутися на сцену.
Акторка та внучка Елвіса Преслі Райлі Кіо також живе з діагнозом бореліоз. Через хворобу вона не може мати дітей і постійно проходить лікування у швейцарській клініці, що спеціалізується на холістичних підходах до здоров’я.
У 2012 році колишній моделі Іоланді Хадід діагностували хворобу Лайма. Відтоді вона активно ділиться особистим досвідом боротьби з цією недугою.
Жінка не раз зізнавалася, що страждає від постійного виснаження, нестерпного болю та безсоння - найпоширеніших симптомів бореліозу.
Того ж року діагноз "хвороба Лайма" почула і дочка Іоланди - відома модель Белла Хадід. Через періодичні загострення дівчина змушена робити паузи в роботі.
Вона неодноразово показувала в соцмережах, як хвороба впливає на її фізичний і психічний стан: сильні головні болі, втома та пригнічення стали для неї звичним тлом.
Канадська співачка Авріл Лавін перехворіла на хворобу Лайма у 2013 році, і недуга буквально прикувала її до ліжка майже на два роки.
Цей важкий досвід надихнув артистку заснувати фонд підтримки хворих на бореліоз, а також створити альбом Head Above Water, який став музичною терапією для неї самої.
У 2020 році співак Джастін Бібер розповів про свій діагноз після хвилі критики - його звинувачували в неадекватній поведінці та припускали вживання наркотиків.
Насправді, як зізнався артист, його дивна поведінка була спричинена саме симптомами хвороби Лайма.
Голлівудський актор Алек Болдвін також постраждав від ускладнень після укусу кліща у 2017 році.
Він розповідав, що почав відчувати гостру чутливість до світла й болі в м’язах, які суттєво впливали на його повсякденне життя.
Гумористка й акторка Емі Шумер, відома своєю яскравою харизмою, теж пережила серйозні випробування через бореліоз.
Хвороба дала ускладнення на суглоби, викликала параліч і змусила акторку тимчасово зупинити активну діяльність.
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