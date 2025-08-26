Тіна Кароль зізналась, чи вільне зараз її серце

Чи вільне серце Тіни Кароль

На запитання журналістів, чи має вона зараз кохання у житті, виконавиця не дала прямої відповіді, однак її слова промовисто натякнули на те, що наразі її серце не зайняте.

"На жаль, успішність людини - це самотність. За результатами на п'єдесталі йде кропітка робота. Ти особливо не маєш часу десь погуляти. Влітку ми зробили дуже багато колаборацій та треків", - поділилася співачка.

Попри насичений графік, пов'язаний із творчістю та благодійною діяльністю, зірка все ж встигає бачитися з сином Веніаміном.

Хлопець уже понад сім років мешкає в Лондоні, де здобуває освіту, а на канікули приїжджає додому.

Нагадаємо, після смерті чоловіка Євгена Огіра Тіна самостійно виховує сина й уникає публічних коментарів про своє особисте життя.

Раніше у ЗМІ з’являлись припущення про її можливий роман із 30-річним бізнесменом Юрієм Арошідзе.

Фоловери звернули увагу, що чоловік почав публікувати фото з артисткою ще у 2023 році.

Відомо, що Юрій є президентом американського благодійного фонду PROTEZ FOUNDATION, який опікується українськими військовими.

Тіна Кароль та Юрій Арошідзе (фото: instagram.com/tina_karol)

Завдяки фінансуванню з боку США організація допомагає протезувати поранених бійців як у Штатах, так і в Україні, а також навчає українських фахівців роботі з сучасними протезами.

Втім, сама Тіна не оминула цієї теми. Під час концерту вона вирішила прокоментувати домисли публіки про нібито роман із молодшим на дев’ять років бізнесменом - щоправда, зробила це жартома, без згадки про конкретні імена.

"Це все смішно. Особливо останнє - те, з ким мене поженили. Я кажу, що в "Дії" цього не бачила, тому все підробка. На паркані теж пишуть і там нічого…", - виголосила Кароль зі сцени, остаточно розвіявши чутки.