Топ-5 новых сериалов, которые нельзя пропустить: "Игра в кальмара", "Медведь" и другие
Окунитесь в мир острых сюжетов, глубоких персонажей и незабываемых эмоций. Эти сериальные новинки не позволят скучать в выходные.
РБК-Украина предлагает подборку новых сериалов и продолжений, которые стоит посмотреть прямо сейчас.
"Игра в кальмара" 3 сезон
Финальный сезон самого популярного сериала уже доступен к просмотру. На этот раз Ги-Хун, известный как Игрок 456, переживает самую низкую точку своего падения. Ему предстоит тяжелый выбор в опасной игре. С каждым раундом решения участников будут приводить к все более серьезным последствиям.
"Медведь" 4 сезон
Драматическая комедия вернулась с новым сезоном. События разворачиваются вокруг работников ресторана "Медведь", которых объединяют родственные и дружеские связи. В новом сезоне они ищут способ справиться со своими личными проблемами и вывести заведение на новый уровень качества под руководством шефа.
"Анела"
Польский сериал о светской львице из Варшавы, которая оказывается один на один в опасной ситуации. Когда состоятельный муж оставляет ее без денег, она вынуждена прибегнуть к хитрости, чтобы выжить.
"Уцелевшие"
Детективная драма рассказывает о жизни в маленьком городке Эвелин-Бэй, где убивают молодую женщину. Сплоченная община тяжело переживает потерю, а расследование разоблачает давние тайны и раны.
"Король гольфа"
Добрая комедия о бывшем профессиональном гольфисте, который пытается помочь новому поколению спортсменов. После распада брака и увольнения с работы в магазине он становится наставником для 17-летнего гольф-феномена Санти.
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