Трамп відреагував на заручини Тейлор Свіфт і здивував всіх (відео)

Вівторок 26 серпня 2025 23:43
Трамп відреагував на заручини Тейлор Свіфт і здивував всіх (відео) Трамп та Свіфт тривалий час "ворогують" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Не секрет, що Дональд Трамп відверто не любить Тейлор Свіфт, тож новина про її заручини не пройшла повз президента США. Проте його реакція виявилася зовсім не такою, як багато хто очікував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Fox News.

Що сказав Трамп про заручини Тейлор Свіфт

У вівторок, 26 серпня, під час пресконференції репортери запитали президента США про його ставлення до заручин.

Попри те, що він неодноразово різко критикував співачку, він вирішив все ж в цьому випадку бути ввічливим та привітати пару.

"Щиро бажаю їм удачі. Я вважаю його чудовим гравцем і чудовою людиною, а її - неймовірною особистістю, тож бажаю їм великої удачі", - сказав він.

Такі слова викликали у багатьох здивування, адже Дональд раніше не добирав слів, коментуючи популярність попзірки.

Що відомо про "ворожнечу" Трампа та Тейлор Свіфт

Причиною неприязні, очевидно, стало те, що артистка підтримувала кандидатів-демократів на останніх двох президентських виборах. Після цього Дональд Трамп почав періодично критикувати та ображати зірку у своїх дописах на платформі Truth Social.

"Я ненавиджу Тейлор Свіфт", - написав він якось великими літерами.

А коли її освистали на Супербоулі 2025 в лютому цього року, президент використав цю подію для нових насмішок.

"Єдиною, хто мав важчий вечір, ніж Канзас Сіті Чівс, була Тейлор Свіфт. Її освистали зі стадіону. MAGA дуже невблаганні", - написав тоді він.

Проте його дочка Іванка та онука Арабелла були помічені на одному з турів співачки, тож в родині президента таки є прихильники її творчості.

У травні цього року він також шокував заявою. Тоді Дональд заявив, що Тейлор втратила свою привабливість.

Трамп відреагував на заручини Тейлор Свіфт і здивував всіх (відео)Що писав Трамп про співачку (скриншот)

Що відомо про заручини Тейлор Свіфт

Нагадаємо, 26 серпня артистка оголосила, що виходить заміж за коханого, гравця американської футбольної команди Kansas City Chiefs Тревіса Келсі.

Пара опублікувала спільний допис, у якому поділилася зворушливими фотографіями з заручин.

Спортсмен освідчувався з особливою золотистою обручкою з масивним каменем, яку виготовили на замовлення.

Трамп відреагував на заручини Тейлор Свіфт і здивував всіх (відео)Заручини Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Вас також може зацікавити:

