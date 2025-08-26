Трамп отреагировал на помолвку Тейлор Свифт и удивил всех (видео)
Не секрет, что Дональд Трамп откровенно не любит Тейлор Свифт, поэтому новость о ее помолвке не прошла мимо президента США. Однако его реакция оказалась совсем не такой, как многие ожидали.
Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Twitter Fox News.
Что сказал Трамп о помолвке Тейлор Свифт
Во вторник, 26 августа, во время пресс-конференции репортеры спросили президента США о его отношении к помолвке.
Несмотря на то, что он неоднократно резко критиковал певицу, он решил все же в этом случае быть вежливым и поздравить пару.
"Искренне желаю им удачи. Я считаю его замечательным игроком и замечательным человеком, а ее - невероятной личностью, так что желаю им большой удачи", - сказал он.
JUST IN: President Trump gives his honest reaction to Taylor Swift and Travis Kelce's engagement:— Fox News (@FoxNews) August 26, 2025
"I wish them a lot of luck." pic.twitter.com/6QNyUpJUg7
Такие слова вызывали у многих удивление, ведь Дональд ранее не подбирал слов, комментируя популярность поп-звезды.
Что известно о "вражде" Трампа и Тейлор Свифт
Причиной неприязни, очевидно, стало то, что артистка поддерживала кандидатов-демократов на последних двух президентских выборах. После этого Дональд Трамп начал периодически критиковать и оскорблять звезду в своих сообщениях на платформе Truth Social.
"Я ненавижу Тейлор Свифт", - написал он как-то большими буквами.
А когда ее освистали на Супербоуле 2025 в феврале этого года, президент использовал это событие для новых насмешек.
"Единственной, у кого был более трудный вечер, чем Канзас Сити Чивс, была Тейлор Свифт. Ее освистали со стадиона. MAGA очень неумолимы", - написал тогда он.
Однако его дочь Иванка и внучка Арабелла были замечены на одном из туров певицы, поэтому в семье президента таки есть сторонники ее творчества.
В мае этого года он также шокировал заявлением. Тогда Дональд заявил, что Тейлор потеряла свою привлекательность.
Что писал Трамп о певице (скриншот)
Что известно о помолвке Тейлор Свифт
Напомним, 26 августа артистка объявила, что выходит замуж за возлюбленного, игрока американской футбольной команды Kansas City Chiefs Трэвиса Келси.
Пара опубликовала совместное сообщение, в котором поделилась трогательными фотографиями с помолвки.
Спортсмен делал предложение с особым золотистым кольцом с массивным камнем, которое изготовили на заказ.
Помолвка Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)
