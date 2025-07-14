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"Треба адвокати": Вірастюк чесно сказав, в яких стосунках залишився з екс-дружиною після розлучення

Понеділок 14 липня 2025 15:08
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"Треба адвокати": Вірастюк чесно сказав, в яких стосунках залишився з екс-дружиною після розлучення Василь Вірастюк з дітьми та екс-дружиною (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Український спортсмен і народний депутат Василь Вірастюк, який на початку року став батьком уп’яте, поділився особистими подробицями про стосунки з колишньою дружиною Інною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю стронгмена виданню BLIK.

В яких стосунках залишився Вірастюк з екс-дружиною

За словами Вірастюка, період із 2022 по 2024 рік став для нього й Інни непростим, однак після офіційного розлучення їм вдалося налагодити спілкування.

"Без криків, істерик. Спілкуємось суто щодо дітей, виключно організаційні", - розповів Василь.

Найболючіше розставання пережив їхній спільний син Сашко, третя дитина політика.

"Найскладніше, мабуть, переживав Сашко - мій спільний з Інною і третій загалом син. Інколи дзвонить мені, каже, що сумує за мамою. Зараз він у мене вже 2 тижні в Івано-Франківську", - зізнався він.

&quot;Треба адвокати&quot;: Вірастюк чесно сказав, в яких стосунках залишився з екс-дружиною після розлученняВасиль Вірастюк з дітьми та екс-дружиною (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

Попри припинення спільного життя, стосунки з колишньою залишаються напруженими. Василь визнає, що між ними досі триває юридичне протистояння.

"Дотепер знаходимось із нею в судовій тяганині. Окрім процесу розлучення й аліментів, інші наші справи не закриті. І по розподілу майна і тому ми в процесі поки що", - розповів народний депутат.

Стронгмен також зауважив, що вимоги екс-дружини виявилися надмірними - і фінансово, і майново.

&quot;Треба адвокати&quot;: Вірастюк чесно сказав, в яких стосунках залишився з екс-дружиною після розлученняВасиль Вірастюк з дітьми та екс-дружиною (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

За його словами, Інна наполягала на щомісячних аліментах у розмірі 80 тисяч гривень на двох дітей та хотіла, аби він переписав на неї свої квартири.

"Вона мені якось казала, що я від неї маю йти в одних тільки шкарпетках. Ніби я тільки в них до неї і прийшов. Будемо шукати порозуміння через адвокатів", - підсумував Вірастюк.

Особисте життя Вірастюка

Першою дружиною Василя була чемпіонка України з фітнесу Світлана Забіяка. Вони побралися у 2003 році, а вже за кілька років стали батьками сина Адама.

Та у 2006-му трапилася трагедія - Світлана загинула на гірськолижному курорті в Туреччині через лавину.

Втрата була настільки болісною, що Василь зізнавався: зловживав алкоголем і навіть думав про самогубство.

&quot;Треба адвокати&quot;: Вірастюк чесно сказав, в яких стосунках залишився з екс-дружиною після розлученняВасиль Вірастюк з покійною дружиною Світланою (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

Сьогодні Адамові 21, свого часу він переміг у шоу "Розсміши коміка" і зараз займається музикою.

Другий шлюб спортсмен уклав із Інною - співробітницею фармацевтичної компанії. Їхнє знайомство почалося з подарунка на день народження - букета троянд.

Згодом пара повінчалася в Києво-Печерській лаврі та зіграла весілля в українському стилі.

У шлюбі народилося двоє синів - Олег та Олександр. У 2010 році подружжя потрапило в аварію: Василь не постраждав, а Інна зазнала важкої травми голови, яка призвела до інвалідності. Відтоді жінка страждає на втрати памʼяті й напади.

Під час повномасштабного вторгнення Інна виїхала з дітьми за кордон, що спричинило конфлікт у родині.

У результаті подружжя розлучилося. Пізніше Вірастюк зізнався, що ще під час шлюбу з Інною почав спілкуватися з Іриною - жінкою, яка спочатку просто попросила зробити з ним фото.

&quot;Треба адвокати&quot;: Вірастюк чесно сказав, в яких стосунках залишився з екс-дружиною після розлученняВасиль Вірастюк з дружиною Іриною (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

У 2022 році між ними почався роман. Згодом у пари народилося двоє синів - Володимир і Ярослав.

Ірина - дизайнерка весільних та вечірніх суконь, засновниця бренду Iryna Zinchenko.

Вона молодша за Вірастюка на 11 років і виховує дітей від попередніх стосунків. Так спортсмен став батьком п’ятьох дітей.

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