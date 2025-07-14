ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Надо адвокаты": Вирастюк честно сказал, в каких отношениях остался с экс-женой после развода

Понедельник 14 июля 2025 15:08
UA EN RU
"Надо адвокаты": Вирастюк честно сказал, в каких отношениях остался с экс-женой после развода Василий Вирастюк с детьми и экс-супругой (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский спортсмен и народный депутат Василий Вирастюк, который в начале года стал отцом в пятый раз, поделился личными подробностями об отношениях с бывшей женой Инной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью стронгмена изданию BLIK.

В каких отношениях остался Вирастюк с экс-женой

По словам Вирастюка, период с 2022 по 2024 год стал для него и Инны непростым, однако после официального развода им удалось наладить общение.

"Без криков, истерик. Общаемся сугубо по детям, исключительно организационные вопросы", - рассказал Василий.

Больнее всего расставание пережил их общий сын Саша, третий ребенок политика.

"Сложнее всего, пожалуй, переживал Саша - мой общий с Инной и третий в целом сын. Иногда звонит мне, говорит, что скучает по маме. Сейчас он у меня уже 2 недели в Ивано-Франковске", - признался он.

&quot;Надо адвокаты&quot;: Вирастюк честно сказал, в каких отношениях остался с экс-женой после разводаВасилий Вирастюк с детьми и экс-женой (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

Несмотря на прекращение совместной жизни, отношения с бывшей остаются напряженными. Василий признает, что между ними до сих пор продолжается юридическое противостояние.

"До сих пор находимся с ней в судебной волоките. Кроме бракоразводного процесса и алиментов, другие наши дела не закрыты. И по разделу имущества и поэтому мы в процессе пока", - рассказал народный депутат.

Стронгмен также отметил, что требования экс-жены оказались чрезмерными - и финансово, и имущественно.

&quot;Надо адвокаты&quot;: Вирастюк честно сказал, в каких отношениях остался с экс-женой после разводаВасилий Вирастюк с детьми и экс-женой (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

По его словам, Инна настаивала на ежемесячных алиментах в размере 80 тысяч гривен на двоих детей и хотела, чтобы он переписал на нее свои квартиры.

"Она мне как-то говорила, что я от нее должен идти в одних только носках. Будто я только в них к ней и пришел. Будем искать взаимопонимание через адвокатов", - подытожил Вирастюк.

Личная жизнь Вирастюка

Первой женой Василия была чемпионка Украины по фитнесу Светлана Забияка. Они поженились в 2003 году, а уже через несколько лет стали родителями сына Адама.

Но в 2006-м случилась трагедия - Светлана погибла на горнолыжном курорте в Турции из-за лавины.

Потеря была настолько болезненной, что Василий признавался: злоупотреблял алкоголем и даже думал о самоубийстве.

&quot;Надо адвокаты&quot;: Вирастюк честно сказал, в каких отношениях остался с экс-женой после разводаВасилий Вирастюк с покойной женой Светланой (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

Сегодня Адаму 21, в свое время он победил в шоу "Рассмеши комика" и сейчас занимается музыкой.

Второй брак спортсмен заключил с Инной - сотрудницей фармацевтической компании. Их знакомство началось с подарка на день рождения - букета роз.

Впоследствии пара обвенчалась в Киево-Печерской лавре и сыграла свадьбу в украинском стиле.

В браке родилось двое сыновей - Олег и Александр. В 2010 году супруги попали в аварию: Василий не пострадал, а Инна получила тяжелую травму головы, которая привела к инвалидности. С тех пор женщина страдает от потери памяти и приступов.

Во время полномасштабного вторжения Инна уехала с детьми за границу, что вызвало конфликт в семье.

В результате супруги развелись. Позже Вирастюк признался, что еще во время брака с Инной начал общаться с Ириной - женщиной, которая сначала просто попросила сделать с ним фото.

&quot;Надо адвокаты&quot;: Вирастюк честно сказал, в каких отношениях остался с экс-женой после разводаВасилий Вирастюк с женой Ириной (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

В 2022 году между ними начался роман. Впоследствии у пары родилось двое сыновей - Владимир и Ярослав.

Ирина - дизайнер свадебных и вечерних платьев, основательница бренда Iryna Zinchenko.

Она младше Вирастюка на 11 лет и воспитывает детей от предыдущих отношений. Так спортсмен стал отцом пятерых детей.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Василий Вирастюк Звезды шоу-бизнеса Отношения
Новости
Цель №1 для Кита Келлога: что спецпредставитель Трампа будет делать в Украине
Цель №1 для Кита Келлога: что спецпредставитель Трампа будет делать в Украине
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом