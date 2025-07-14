"Надо адвокаты": Вирастюк честно сказал, в каких отношениях остался с экс-женой после развода

Украинский спортсмен и народный депутат Василий Вирастюк, который в начале года стал отцом в пятый раз, поделился личными подробностями об отношениях с бывшей женой Инной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью стронгмена изданию BLIK.

В каких отношениях остался Вирастюк с экс-женой

По словам Вирастюка, период с 2022 по 2024 год стал для него и Инны непростым, однако после официального развода им удалось наладить общение.

"Без криков, истерик. Общаемся сугубо по детям, исключительно организационные вопросы", - рассказал Василий.

Больнее всего расставание пережил их общий сын Саша, третий ребенок политика.

"Сложнее всего, пожалуй, переживал Саша - мой общий с Инной и третий в целом сын. Иногда звонит мне, говорит, что скучает по маме. Сейчас он у меня уже 2 недели в Ивано-Франковске", - признался он.

Василий Вирастюк с детьми и экс-женой (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

Несмотря на прекращение совместной жизни, отношения с бывшей остаются напряженными. Василий признает, что между ними до сих пор продолжается юридическое противостояние.

"До сих пор находимся с ней в судебной волоките. Кроме бракоразводного процесса и алиментов, другие наши дела не закрыты. И по разделу имущества и поэтому мы в процессе пока", - рассказал народный депутат.

Стронгмен также отметил, что требования экс-жены оказались чрезмерными - и финансово, и имущественно.

Василий Вирастюк с детьми и экс-женой (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

По его словам, Инна настаивала на ежемесячных алиментах в размере 80 тысяч гривен на двоих детей и хотела, чтобы он переписал на нее свои квартиры.

"Она мне как-то говорила, что я от нее должен идти в одних только носках. Будто я только в них к ней и пришел. Будем искать взаимопонимание через адвокатов", - подытожил Вирастюк.

Личная жизнь Вирастюка

Первой женой Василия была чемпионка Украины по фитнесу Светлана Забияка. Они поженились в 2003 году, а уже через несколько лет стали родителями сына Адама.

Но в 2006-м случилась трагедия - Светлана погибла на горнолыжном курорте в Турции из-за лавины.

Потеря была настолько болезненной, что Василий признавался: злоупотреблял алкоголем и даже думал о самоубийстве.

Василий Вирастюк с покойной женой Светланой (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

Сегодня Адаму 21, в свое время он победил в шоу "Рассмеши комика" и сейчас занимается музыкой.

Второй брак спортсмен заключил с Инной - сотрудницей фармацевтической компании. Их знакомство началось с подарка на день рождения - букета роз.

Впоследствии пара обвенчалась в Киево-Печерской лавре и сыграла свадьбу в украинском стиле.

В браке родилось двое сыновей - Олег и Александр. В 2010 году супруги попали в аварию: Василий не пострадал, а Инна получила тяжелую травму головы, которая привела к инвалидности. С тех пор женщина страдает от потери памяти и приступов.

Во время полномасштабного вторжения Инна уехала с детьми за границу, что вызвало конфликт в семье.

В результате супруги развелись. Позже Вирастюк признался, что еще во время брака с Инной начал общаться с Ириной - женщиной, которая сначала просто попросила сделать с ним фото.

Василий Вирастюк с женой Ириной (фото: facebook.com/vasyl.virastyuk)

В 2022 году между ними начался роман. Впоследствии у пары родилось двое сыновей - Владимир и Ярослав.

Ирина - дизайнер свадебных и вечерних платьев, основательница бренда Iryna Zinchenko.

Она младше Вирастюка на 11 лет и воспитывает детей от предыдущих отношений. Так спортсмен стал отцом пятерых детей.