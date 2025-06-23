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"Не дам збрехати": колишній побратим Тополі поставив на місце Безуглу після її нападок

Понеділок 23 червня 2025 15:11
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"Не дам збрехати": колишній побратим Тополі поставив на місце Безуглу після її нападок Тарас Тополя (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Іванна Пашкевич

Заступник командира 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони України та очільник громадської організації "Ветерани 241" Олексій Фандецький поставив на місце нардепку Мар’яну Безуглу, яка звинуватила фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополю у "фейковій службі" під час війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook військовослужбовця.

Скандал виник на тлі нещодавнього нічного масованого ракетного удару по Києву, внаслідок якого квартира Тараса Тополі була повністю зруйнована.

&quot;Не дам збрехати&quot;: колишній побратим Тополі поставив на місце Безуглу після її нападокЗруйнована квартира Тараса Тополі (фото: instagram.com/tarastopolia)

Саме це і стало приводом для жорстких висловлювань Безуглої, яка у соцмережах звинуватила музиканта в тому, що його служба нібито є формальністю і "для картинки".

Вона також заявила, що пісня Тополі "Фортеця Бахмут" - замовна, а сам артист уникає справжньої війни, на відміну від тих, хто воює на передовій.

На такі заяви відреагував побратим Тополі, який розповів про реальні події, в яких брав участь музикант з іншими учасниками гурту "Антитіла".

"Мар'яна Безугла, в червні 2022 року я брав участь в боях за Дементіївку Харківської області. Це було справжнє пекло. Хто був, не дасть збрехати. Тарас Тополя і хлопці з Antytila / Антитіла були на медевації. Врятували багатьох, за що їм величезна шана і подяка від мене особисто. До совісті пані Мар'яни не закликаю. Висновки кожен зробить сам", - написав заступник командира 241 бригади.

&quot;Не дам збрехати&quot;: колишній побратим Тополі поставив на місце Безуглу після її нападокОлексій Фандецький (фото: facebook.com/oleksii.fandetskyi)

Що пишуть українці

Олексій Фандецький своєю публічною заявою не лише став на захист фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі, а й фактично запустив хвилю підтримки від побратимів і небайдужих українців.

Під дописом командира почали з’являтися коментарі з обуренням щодо заяв Мар’яни Безуглої.

  • Підтверджую слова Олексія Фандецького. Хлопці Antytila / Антитіла вивезли тоді дуже багато наших. І Тарас Тополя, і Sergii Vusyk часто за власний кошт забезпечували медичну службу 130 батальйону тероборони. То була велика вдача, що такі хлопці тоді були з нами. Честь і повага

Інші ж не стримують емоцій і жорстко висловлюються на адресу депутатки.

  • Безкутня - то синдром відсутності головного мозку
  • Безумна гієна прибігла погрітись
  • Хай би поїхала на передок і сама спробувала, що таке війна, а не за клавіатурою воювати з тими, хто рятував життя.

У чому суть скандалу

Фронтмен гурту "Антитіла" у соцмережах розповів, що під час атаки його квартира разом із дружиною була пошкоджена, але всі залишилися живі.

Натомість Безугла відреагувала на його допис образливими коментарями, звинувативши музиканта у формальній, "фейковій" службі.

"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд... А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне", - написала вона.

Безугла також додала, що справжня війна - це не для таких, як він, і згадала про "карму", яка нібито наздогнала Тополю через атаку ракети, що не робить винятків.

&quot;Не дам збрехати&quot;: колишній побратим Тополі поставив на місце Безуглу після її нападокМар’яна Безугла (фото: facebook.com/bezuhlamariana)

"Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою", - видала Безугла.

Нардепка висловила співчуття загиблим у боях за Україну, особливо в Бахмуті, але додала, що якби менше було "медійних підлиз до докторів філософії й російських м’ясників-професіоналів у генеральських погонах", кількість загиблих була б меншою.

"Добре, що вціліли твої, бажаю вціліти усім сім’ям України, а не тільки твоїй на тисячу лайків", - цинічно завершила допис жінка.

Варто зазначити, що Тарас Тополя поки офіційно не відреагував на ці скандальні звинувачення нардепки.

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