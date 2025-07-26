Каменських блиснула "люксовим" годинником на відпочинку з Потапом: майже 400 тисяч (фото)

Співачка Настя Каменських показалася разом зі своїм чоловіком - репером Потапом (Олексієм Потапенком). З ним вона насолоджується відпочинком і вже "вигуляла" розкішну прикрасу.

Де зараз Потап і Настя

Так, спочатку зіркове подружжя показалося разом з блогером Яном Гордієнком, який мешкав у РФ, але після 24 лютого 2022 року засудив війну й нині перебуває за кордоном.

Каменських та Потап засвітилися з Яном Го (фото: instagram.com/yaaaan)

Компанія відпочивала в Барселоні. А після цього Настя "запостила" фото з Потапом. Співачка та її чоловік влаштували романтичну вечерю.

Каменських показалася з Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Для вечері з обранцем Настя обрала чорну мінісукня та доповнила свій "фатальний" образ червоною помадою та ефектним манікюром, також у червоному кольорі.

"Літо. Пʼятниця. Вечір. У повітрі свобода, в серці - любов", - підписала нові кадри співачка.

Скільки коштує прикраса Каменських

Зірка блиснула не лише стильним вбранням. На її руці можна помітити "люксову" прикрасу - годинник. І це "Panthère de Cartier".

Каменських показала розкішний годинник (фото: instagram.com/kamenskux)

Брендова прикраса зі сталі та жовтого золота, як зазначено на офіційному сайті Cartier, коштує 8 тисяч 850 доларів (приблизно 370 тисяч гривень). До речі, сама це модель вважається однією з найпопулярніших, її носять як блогери, так і артисти.

Годинник як у Каменських (скріншот)

До слова, після романтичної вечері, на якому співачка блиснула прикрасою, яка коштує майже 400 тисяч, Потап показав, куди вирушає далі. Виявилося, після Барселони репер встиг побувати в Амстердамі, а звідти летить на фестиваль Лайми Вайкуле.

Де зараз Потап (скріншот)

Відомо, що Потап і Настя планують виступати в Ризі. Вайкуле запросила туди не лише їх, а й інших артистів, серед яких чимало так званих "хороших росіян".

Хто виступить на фестивалі Вайкуле (скріншот)