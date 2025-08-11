"Це хлопчик": Потапу й Каменських приписали "таємного сина"

38-річна Настя Каменських, яка живе у шлюбі з репером Потапом з 2019 року, часто отримує питання щодо дітей. Але нині було озвучено "конспірологічну теорію", згідно з якою зірка нібито вже стала мамою.

Як повідомляє РБК-Україна , про це висловилися Женя Фешак та Артур Адамов у новому випуску програми "ністиданісовісті" на YouTube-каналі "Люкс FM".

Потап і Каменських приховують сина?

"Слухайте, ну взагалі ж, пам'ятаєте, ходили чутки, коли Настя була дуже така в тілі, що вона вже тоді народила ще дитину і вони її просто приховують. Ну, дуже довго вони в відносинах і дітей так і нема", - заявив Адамов.

У відповідь на це Фешак зізнався, що любить такі "теорії змови". Тому він теж висловився про "таємну дитину" Потапа й Каменських, та навіть назвав її стать.

"Я, до речі, люблю оці теорії змови всякі і так далі. Я теж підтримую абсолютно Артура в тому, що Настя народила, в них є дитина. Це хлопчик, до речі. І він живе в Іспанії", - сказав Женя.

Ця заява спантеличила ведуча Мілу Єрємєєву. Тому вона спитала, як, на думку Фешака, Потап і Настя назвали свого "таємного сина". Той зізнався, що про ім'я нічого не знає.

"Але він же вже дорослий. Я думаю, що він же народився в Україні і, значить, у нього якесь українське ім'я", - сказала Міла.

А Фешак пообіцяв, що скоро дізнається, як Потап і Настя назвали "сина".

Що відомо про стосунки Каменських і Потапа

Як відомо, від першого шлюбу у репера є син від продюсерки Ірини Горової. А у стосунках з Настею дітей ще немає. Хоча Потап вже зізнався, що він та його дружина не проти стати батьками.

"Я б хотів ще чотирьох. Але тут уже таке питання, не тільки до мене, до Всесвіту я маю на увазі. Вона (Настя) теж дуже хоче дітей. Ми хочемо дітей, ми працюємо над цим, нам дуже подобається процес", - казав артист.

При цьому Потап вважає, що вагітність не зіпсує кар'єру Насті, адже вона "ніколи й нікому не заважає".

"По-перше, до цього ніколи ти не можеш бути готовий, і ніколи не будеш готовий. По-друге, завжди вагітність сприймається як якийсь тягар... Але найчастіше вагітність спрацьовує по-іншому, вона допомагає всім: і сім'ї, і розвитку. Це поштовх уперед, це супермотивація. Ти заради нових діток у своєму житті перевернеш гори", - запевняв репер.