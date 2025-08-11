"Это мальчик": Потапу и Каменских приписали "тайного сына"

38-летняя Настя Каменских, которая живет в браке с рэпером Потапом с 2019 года, часто получает вопросы относительно детей. Но сейчас была озвучена "конспирологическая теория", согласно которой звезда якобы уже стала мамой.

Как сообщает РБК-Украина , об этом высказались Женя Фешак и Артур Адамов в новом выпуске программы "ністиданісовісті" на YouTube-канале "Люкс FM".

Потап и Каменских скрывают сына?

"Слушайте, ну вообще же, помните, ходили слухи, когда Настя была очень такая в теле, что она уже тогда родила еще ребенка и они его просто скрывают. Ну, очень долго они в отношениях и детей так и нет", - заявил Адамов.

В ответ на это Фешак признался, что любит такие "теории заговора". Поэтому он тоже высказался о "тайном ребенке" Потапа и Каменских, и даже назвал его пол.

"Я, кстати, люблю эти теории заговора всякие и так далее. Я тоже поддерживаю абсолютно Артура в том, что Настя родила, у них есть ребенок. Это мальчик, кстати. И он живет в Испании", - сказал Женя.

Это заявление озадачило ведущая Милу Еремееву. Поэтому она спросила, как, по мнению Фешака, Потап и Настя назвали своего "тайного сына". Тот признался, что об имени ничего не знает.

"Но он же уже взрослый. Я думаю, что он же родился в Украине и, значит, у него какое-то украинское имя", - сказала Мила.

А Фешак пообещал, что скоро узнает, как Потап и Настя назвали "сына".

Что известно об отношениях Каменских и Потапа

Как известно, от первого брака у рэпера есть сын от продюсера Ирины Горовой. А в отношениях с Настей детей еще нет. Хотя Потап уже признался, что он и его жена не против стать родителями.

"Я бы хотел еще четверых. Но тут уже такой вопрос, не только ко мне, к Вселенной я имею в виду. Она (Настя) тоже очень хочет детей. Мы хотим детей, мы работаем над этим, нам очень нравится процесс", - говорил артист.

При этом Потап считает, что беременность не испортит карьеру Насти, ведь она "никогда и никому не мешает".

"Во-первых, к этому никогда ты не можешь быть готов, и никогда не будешь готов. Во-вторых, всегда беременность воспринимается как какое-то бремя... Но чаще всего беременность срабатывает по-другому, она помогает всем: и семье, и развитию. Это толчок вперед, это супермотивация. Ты ради новых деток в своей жизни свернешь горы", - уверял рэпер.