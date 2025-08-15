ua en ru
"Это невозможно". Шоптенко честно призналась, почему не возвращает сына в Украину

Пятница 15 августа 2025 09:01
UA EN RU
Шоптенко рассказала, как сын поддерживает связь с отцом (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Хореограф Елена Шоптенко заявила, что после развода с мужем Алексеем Ивановым ее сын общается с папой только через видеосвязь или по телефону.

Как сообщает РБК-Украина, в интервью Славе Демину Шоптенко озвучила причину такого формата общения.

Почему сын Шоптенко общается с отцом по телефону

Как известно, Алексей-младший сейчас проживает в Австрии, куда его звездная мама вывезла еще в начале российского вторжения. И пока хореограф не планирует возвращать мальчика в Украину.

"Ну, они регулярно общаются по телефону, регулярно по видео. У нас даже есть определенный график", - поделилась артистка.

&quot;Это невозможно&quot;. Шоптенко честно призналась, почему не возвращает сына в УкраинуШоптенко об общении бывшего с сыном (скриншот)

С мужем она разошлась еще до начала российского полномасштабного вторжения. А официально пара оформила развод уже во время войны.

О расставании с предпринимателем Елена говорит неохотно. Однако призналась, что они не жили вместе уже около пяти лет - в этот период периодически сходились и расходились.

"Это были такие качели. Мы уже не живем вместе около пяти лет, а малышу - 7. Я не знаю, что с ним. Вот правда, мы общаемся только о ребенке", - поделилась она.

Елена добавила, что коммуникация на расстоянии обусловлена соображениями безопасности для ребенка, а не из-за недоразумений или напряжения во взаимоотношениях с бывшим.

"Мы общаемся по видеосвязи не потому, что мы не общаемся, типа у нас там натянутые отношения. Просто это физически невозможно", - отметила она.

&quot;Это невозможно&quot;. Шоптенко честно призналась, почему не возвращает сына в УкраинуЕлена Шоптенко с сыном Алексеем (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Почему Шоптенко не возвращается с сыном в Украину

Звезда, которая периодически приезжает на Родину, объяснила решение оставить ребенка за границей заботой о физическом и психологическом состоянии.

"Я уехала из-за сына. Меня переключило в моменте, когда 25 февраля 2022 года я укладывала его на дневной сон. Ему было 3 года. И такой был мощный взрыв, что дом ходуном ходил" - вспомнила Елена.

"Он проснулся и спросил меня: "Мама, это что, бомба?" Ребенок, который не понимал вообще, что такое война. И тогда я поняла, что не хочу, чтобы мой ребенок это знал", - добавила она.

Новости шоу-бизнеса Алена Шоптенко Звезды шоу-бизнеса Звёзды
