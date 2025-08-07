ua en ru
"Це невиховано". Заслужений артист розповів про конфлікт з Бобулом

Четвер 07 серпня 2025 13:26
"Це невиховано". Заслужений артист розповів про конфлікт з Бобулом Іван Красовський та Іво Бобул (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Заслужений артист України Іван Красовський пригадав давній конфлікт зі співаком Іво Бобулом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю баритонального тенора OBOZ.UA.

Через що між Красовським та Бобулом виник конфлікт

На початку кар'єри артист, справжнє ім'я якого Іван Тодорюк, виступав під псевдонімом Айво Красовський.

В інтерв’ю Іван пояснив, що його псевдонім ніяк не пов’язаний із прагненням "косити" під колегу, а от реакція з боку Бобула тоді його вразила.

"Мене запитували, чи не важко виступати з таким прізвищем, яке під час оголошення зі сцени ніхто не міг запам'ятати. У мене в паспорті прізвище Тодорюк, а Красовською була моя бабуся. Ще мені тоді сказали, що Іван - це те саме, що Вася. Словом, не стильно. І назвали мене Айво. Так воно і причепилося", - згадав артист.

&quot;Це невиховано&quot;. Заслужений артист розповів про конфлікт з БобуломІван Красовський (фото: facebook.com/ivanskras)

"Проте я не "косив" під Бобула ніколи! Зараз воно вже не пече, але тоді, коли був молодим та приїхав до Києва для участі в якомусь фестивалі, мене почав 'душити' мій же земляк з абсолютно не зрозумілих причин... Це не естетично і не виховано!", - заявив виконавець.

Він також пригадав, як згодом сам відкрив студію в Києві, де з радістю допомагав молодим виконавцям - без корисливих мотивів.

"Згодом, коли у мене вже була студія в Києві, я завжди намагався тягнути нових артистів, допомогти їм із записом. Кайфував від цього. Тому що знав: ці люди потім згадуватимуть мене все життя. Так само як я згадую тих людей, які зробили для мене якусь річ і не попросили за це нічого - просто зробили і пішли", - сказав співак.

&quot;Це невиховано&quot;. Заслужений артист розповів про конфлікт з БобуломІван Красовський (фото: facebook.com/ivanskras)

На завершення він згадав рядки з Біблії, які допомогли йому переосмислити ставлення до людей, з якими виникали конфлікти.

"Є в Біблії така чудова фраза: "Благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте". Коли я почав багато читати Біблію, то думав: добре, я всіх прощатиму і що далі? Але знайшов у святого Павла приблизно такі слова: "Прощайте своїх ворогів - цим ви збираєте гаряче каміння на їхні ж голови". Це працює просто стовідсотково: коли ти простив, ти вже цю людину не сприймаєш за ворога, сприймаєш як людину", - підсумував Красовський.

