"Это невоспитанно". Заслуженный артист рассказал о конфликте с Бобулом

Четверг 07 августа 2025 13:26
UA EN RU
Иван Красовский и Иво Бобул (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Заслуженный артист Украины Иван Красовский вспомнил давний конфликт с певцом Иво Бобулом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью баритонального тенора OBOZ.UA.

Из-за чего между Красовским и Бобулом возник конфликт

В начале карьеры артист, настоящее имя которого Иван Тодорюк, выступал под псевдонимом Айво Красовский.

В интервью Иван объяснил, что его псевдоним никак не связан со стремлением "косить" под коллегу, а вот реакция со стороны Бобула тогда его поразила.

"Меня спрашивали, не трудно ли выступать с такой фамилией, которую во время объявления со сцены никто не мог запомнить. У меня в паспорте фамилия Тодорюк, а Красовской была моя бабушка. Еще мне тогда сказали, что Иван - это то же самое, что Вася. Словом, не стильно. И назвали меня Айво. Так оно и прицепилось", - вспомнил артист.

&quot;Это невоспитанно&quot;. Заслуженный артист рассказал о конфликте с БобуломИван Красовский (фото: facebook.com/ivanskras)

"Однако я не "косил" под Бобула никогда! Сейчас оно уже не печет, но тогда, когда был молодым и приехал в Киев для участия в каком-то фестивале, меня начал 'душить' мой же земляк по совершенно не понятным причинам... Это не эстетично и не воспитано!", - заявил исполнитель.

Он также вспомнил, как впоследствии сам открыл студию в Киеве, где с радостью помогал молодым исполнителям - без корыстных мотивов.

"Впоследствии, когда у меня уже была студия в Киеве, я всегда старался тянуть новых артистов, помочь им с записью. Кайфовал от этого. Потому что знал: эти люди потом будут вспоминать меня всю жизнь. Так же как я вспоминаю тех людей, которые сделали для меня какую-то вещь и не попросили за это ничего - просто сделали и ушли", - сказал певец.

&quot;Это невоспитанно&quot;. Заслуженный артист рассказал о конфликте с БобуломИван Красовский (фото: facebook.com/ivanskras)

В завершение он вспомнил строки из Библии, которые помогли ему переосмыслить отношение к людям, с которыми возникали конфликты.

"Есть в Библии такая замечательная фраза: "Благословляйте тех, кто вас преследует, благословляйте, а не проклинайте". Когда я начал много читать Библию, то думал: хорошо, я всех буду прощать и что дальше? Но нашел у святого Павла примерно такие слова: "Прощайте своих врагов - этим вы собираете горячие камни на их же головы". Это работает просто стопроцентно: когда ты простил, ты уже этого человека не воспринимаешь как врага, воспринимаешь как человека", - подытожил Красовский.

