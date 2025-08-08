"Це розбиває серце". Зірка "Кріпосної" розповіла про постійний страх за чоловіка і батька в ЗСУ

Як Легейда переживає за батька та чоловіка

Акторка не приховує, що відчуває страх за найрідніших людей. Вона намагається функціонувати далі, але все одно постійно хвилюється за близьких та друзів, які служать у війську.

"Це розбиває серце. Цей страх перманентний - про те, що з твоїм батьком або чоловіком, або з найкращим другом щось станеться. Страх втратити людину, яку любиш просто безмежно, ні з чим не йде в порівняння. І він руйнівний, але я намагаюсь його переробляти, щоб він мене не вбив", - поділилася вона.

За час повномасштабної війни вона пережила втрату - на війні загинув кум. Нині батько стоїть на захисті країни, а чоловік працює в рекрутинговому центрі, проте в будь-який момент теж може бути відправлений на фронт.

Дар'я Легейда та Дмитро Сова (фото: instagram.com/daryaleheida)

Акторка зізналася, що ніколи раніше так відверто не говорила про важкість такої ситуації. І найболісніше, що не всі у її оточенні розуміють, наскільки складно бути донькою і дружиною військового.

"Можливо, тому деяких людей в моєму оточенні більше вже і немає", - зазначила вона.

Вона наголосила, що важливо, аби про це більше говорили спеціалісти. Багато жінок сьогодні проходять через втрату близьких або мають рідних на фронті, а є й ті, хто цього не розуміє. Тому потрібна правильна комунікація в суспільстві.

"Є це розділення і треба налагоджувати комунікацію. В моєму житті був вже досвід, коли людина, яка не зіштовхується з тим, з чим я, мене не розуміє", - поділилася вона.



Що відомо про Дар'ю Легейду

Нагадаємо, українська акторка театру і кіно родом з Одеси. У кіно дебютувала у 22-річному віці. З 2016 року працює в театрі Франка.

Особливу популярність здобула завдяки ролям у проєктах "Кріпосна", "Дочки-матері", "Артистка", "Ботоферма", "Крашанка" та інших.