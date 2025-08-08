"Это разбивает сердце". Звезда "Крепостной" рассказала о постоянном страхе за мужа и отца в ВСУ

Как Легейда переживает за отца и мужа

Актриса не скрывает, что испытывает страх за родных людей. Она пытается функционировать дальше, но все равно постоянно волнуется за близких и друзей, которые служат в армии.

"Это разбивает сердце. Этот страх перманентный - о том, что с твоим отцом или мужем, или с лучшим другом что-то случится. Страх потерять человека, которого любишь просто безгранично, ни с чем не идет в сравнение. И он разрушительный, но я стараюсь его перерабатывать, чтобы он меня не убил", - поделилась она.

За время полномасштабной войны она пережила потерю - на войне погиб кум. Сейчас отец стоит на защите страны, а муж работает в рекрутинговом центре, однако в любой момент тоже может быть отправлен на фронт.

Дарья Легейда и Дмитрий Сова (фото: instagram.com/daryaleheida)

Актриса призналась, что никогда раньше так откровенно не говорила о тяжести такой ситуации. И самое болезненное, что не все в ее окружении понимают, насколько сложно быть дочерью и женой военного.

"Возможно, поэтому некоторых людей в моем окружении больше уже и нет", - отметила она.

Она подчеркнула, что важно, чтобы об этом больше говорили специалисты. Многие женщины сегодня проходят через потерю близких или имеют родных на фронте, а есть и те, кто этого не понимает. Поэтому нужна правильная коммуникация в обществе.

"Есть это разделение и надо налаживать коммуникацию. В моей жизни был уже опыт, когда человек, который не сталкивается с тем, с чем я, меня не понимает", - поделилась она.



Что известно о Дарье Легейде

Напомним, украинская актриса театра и кино родом из Одессы. В кино дебютировала в 22-летнем возрасте. С 2016 года работает в театре Франко.

Особую популярность получила благодаря ролям в проектах "Крепостная", "Дочери-матери", "Артистка", "Ботоферма", "Крашанка" и других.