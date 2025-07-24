"Це стрьомно": співак-військовий з "Хейтспіч" розповів про службу і зізнався, чи боїться смерті

Дмитро Однороженко - вокаліст панк-гурту "Хейтспіч", який добровільно доєднався до ЗСУ . Нині він вже пройшов навчання та почав виконувати певні задачі та розповів, що змінилося у його житті.

Як повідомляє РБК-Україна , у новому випуску "Слей шоу" співак зізнався, чи боїться він смерті та як саме вирішив піти на війну.

Що вокаліст "Хейтспіч" розповів про свою службу

За словами Дмитра, він ухвалив рішення про мобілізацію спонтанно і планово одночасно. Він вже давно цікавився темою безпілотних технологій.

"І мені друг мій, однокласник, нашепотів, що "якщо хочеш, то треба от вже йти". І я сильно не думаючи, в принципі, буквально в тих же днях, як тільки від нього почув, мабуть, наступного дня подався", - пояснив артист.

Коли він мобілізувався, то вже розумів, що творчість піде "на потім". Військовий зазначив, що зараз є більш важливі речі, які для нього в пріоритеті.

"Працюю, щось літаємо, щось робимо... Я дуже надовго застряг на етапі якраз тренувань і навчань, бо це все-таки ще новий напрямок. І тому дуже багато чого треба, от в процесі дороблюється, донавчаються всі в цьому процесі, хто включений. Тому в мене це дуже довго тягнулося", - розповів Однороженко про свою службу.

І нині він вже може говорити про те, що виконує певні бойові задачі. Дмитро також зазначив, що почав інакше ставитися до своєї публічності.

Співак-військовий розповів, чому встав на захист країни (скріншот)

"Є певні стримуючі фактори, бо ти тепер думаєш не то, що ти просто якийсь там інді-артист і просто балакуча голова. А тепер ти ще й представник еліти, представник найпрогресивнішого полку. І тому, по суті, зараз я в авангарді цієї історії, не побоюсь сказати. Це такий якийсь насправді вайб, щось середнє між військовою структурою і якоюсь такою, знаєш, IT-компанією, яка втілює якісь рішення новітні", - пояснив він.

"Те, що ти підвищуєш для себе небезпеку, куди б ти не йшов, ким би ти не ставав, в плані своєї роботи безпосередньої, це абсолютний факт. Те, що це абсолютно непорівнянні речі, коли ти працюєш десь на перших лініях - це також факт", - також зазначив співак.

Однороженко розповів, що він боявся за свою безпеку. Але в цьому немає нічого поганого, зауважив співак.

"Це стрьомно. Ну, це притаманно всім людям. І це абсолютно здорова й адекватна історія, коли ти за це переймаєшся. За це треба прийматися. Добре, коли ти приймаєшся за це, бо, як кажуть в висотних роботах, якщо висотник не боїться висоти, то йому треба вже або на пенсію, або у відпустку", - сказав Дмитро.