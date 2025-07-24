Втратив руку. Син Костянтина Грубича отримав серйозне поранення на війні (фото)

Син ведучого Костянтина Грубича, Ярослав, який нещодавно доєднався до лав ЗСУ, отримав поранення. Нині він перебуває у лікарні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це син ведучого розповів на своїй сторінці у Facebook .

Що сталося з сином Грубича

Так, Ярослав написав, що він вже вчиться робити все лівою рукою. Він втратив праву кінцівку і тепер на нього чекає реабілітація.

"Недавно вписав другий день народження/вижив. Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання. Але вже обіцяють, як сказали, "нову сексуальну ручку". А може я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте", - зазначив син ведучого.

"Додатково реанімації, уколи, наркози. Так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня, але здаватися не можна. Тримайтесь. І нас не здолати. Дякую рідним, друзям за слова підтримки", - додав він.

Ярослав навчався в Польщі. А на тлі повномасштабного вторгнення він почав волонтерити. Пізніше сам пішов на фронт.

Син Грубича отримав поранення на війні (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

У коментарях юзери підтримують Ярослава та бажають йому одужання. Вони пишуть:

"Ти неймовірний, ми з тобою"

"Ярику, нехай укріпить і благословить тебе Господь! Молюся за тебе й усіх наших захисників!"

"Я можу навчити, бо шульга. Тримайтесь, будь ласка. Ви сильний"

"Дякувати Богу, що зберіг тобі життя! Сил, натхнення і оптимізму! Не втрачай віри і не падай духом! Усе буде добре!"

"Тримайся! Ти сильний! Головне - живий! Всі рідні і друзі поряд! Знай це! Ми тебе всі дуже любимо! Одужуй! А далі буде далі. Це не кінець життя, повір. Обійняв тебе!".

Що відомо про родину Грубича

Нагадаємо, ведучий шоу про якість продуктів пережив трагедію. У 2014 році його донька загинула під час ДТП. І тому Костянтин не приховував, що боїться втратити ще й сина.

"Ми з дружиною знаємо, що таке втрата дитини... Ми не повинні жити в страху, але ми живемо в цьому", - говорив Грубич у 2024 році.

Коли ж він дізнався, що його син вирушає на війну, то підтримав його рішення. Костянтин зазначав, що він та його дружина хочуть лише одного - аби з їхньою дитиною все було добре.

"Як і кожен батько, просто хочу, щоб він був живим і все. У такий складний час ніхто з нас ні від чого не застрахований. Нам із дружиною дуже важко - переживаємо, як десятки тисяч інших українських батьків", - зізнався Грубич.