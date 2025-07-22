Ці 5 серіалів чіпляють за живе: про кохання, другий шанс і карму

"Баллард"

Детективний серіал, який тримає у напрузі. У центрі сюжету - відома своєю рішучістю слідча, яка вражає вмінням викривати змови.



"Назавжди"

Зворушлива історія про стосунки та трансформацію. Двоє друзів дитинства глибоко закохуються. Переживаючи радість і біль першого роману, вони назавжди змінюють свої життя.



"Карма"

Захоплива історія про карму та злочин. Життя шістьох незнайомців об'єднує один випадок і тепер вони змушені зіткнутися з власною темною правдою та зв'язками.



"Чотири пори року"

Душевна історія про давніх друзів, які змінюють погляди на життя крізь чотири сезони канікул. Разом вони переживають злети та падіння та досліджують власні секрети.



"Літо коли я погарнішала"

Мелодрама про дорослішання та виклики кохання. У новому сезоні Беллі змушена ухвалити непросто рішення, коли в її життя повертається перше кохання.