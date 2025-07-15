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Ці 6 серіалів зроблять літній вечір незабутнім: тут драма, романтика і таємниці

Вівторок 15 липня 2025 20:24
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Ці 6 серіалів зроблять літній вечір незабутнім: тут драма, романтика і таємниці Ця спекотна добірка серіалів точно розбавить ваш вечір (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ці серіали ідеально підійдуть для перегляду компанією або самостійно в спекотні літні вечори. Вони дарують яскраві емоції, надихають та занурюють у світ романтики, пристрасті та тепла.

РБК-Україна пропонує добірку літніх серіалів із цікавими сюжетами та незабутніми історіями.

"Літо, коли я погарнішала"

Драматично-романтичний серіал розповідає про 16-річну Беллі, яка переживає складне дорослішання. Вона проводить щасливе літо з родиною в улюбленому місці. Проте все змінюється через заплутаний любовний трикутник.


"Моє життя з Волтерами"

Після загибелі батьків 15-річна Джекі змушена покинути життя на Мангеттені та переїхати до галасливої родини в сільській місцевості Колорадо, де до всього опиняється втягнутою в любовний трикутник між двома братами.


"Ми були брехунами"

Острів родини Сінклер здається ідеальним, проте зсередини тут приховується чимало таємниць. Коли дівчина з багатої родини повертається до звичного життя після страшної трагедії, вона відкриває страшну правду, яка назавжди змінює її світ.


"Макстон-Холл"

Для вихованої у скромній родині Рубі навчання у приватній школі стає справжнім випробуванням, коли вона невдало знайомиться із зарозумілим однокласником Джеймсом. Попри ненависть, між ними спалахує іскра. Та чи зможуть вони втримати свої стосунки?


"Нестерпне літо Саммер"

Нью-йоркська бунтарка Саммер змушена переїхати до Австралії після чергового виключення зі школи. Тут вона знаходить своє місце серед хвиль та серфінгістів, проте традиційно не обходиться без створення казусів та безладу.


"Один із нас бреше"

Таємнича історія про п'ятьох старшокласників. Відбуваючи шкільне покарання, один із них несподівано помирає. Усі решта опиняються під підозрою і кожному є що приховувати.

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