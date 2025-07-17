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Эти мистические сериалы поразят не хуже, чем "Очень странные дела": смотри прямо сейчас

Четверг 17 июля 2025 22:53
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Эти мистические сериалы поразят не хуже, чем "Очень странные дела": смотри прямо сейчас 6 мистических сериалов, которые похожи по вайбу на "Дивні дива" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Осенью выйдет последний сезон сериала "Очень странные дела", трейлер которого уже разрывает сеть. В ожидании премьеры предлагаем открыть для себя другие истории, где реальность смешивается с мистикой, а герои пытаются раскрыть темные секреты.

РБК-Украина собрало подборку мистических сериалов, которые точно понравятся любителям загадок и детективов.

"Тайны Сульфур-Спрингс"

Гриффин Кэмпбелл вместе с родителями переезжает в старинный отель, но покой здесь нарушают странные и жуткие события. Вместе с новыми друзьями он начинает исследовать местную легенду и находит таинственный портал, который позволяет путешествовать во времени.


"Приют Гарлана Кобена"

Подросток Микки после исчезновения отца переезжает в новый город и попадает в ряд загадочных событий. Вместе с друзьями он раскрывает жуткие тайны, которые могут быть связаны с его семьей.


"Братья Харди"

Двое братьев вместе приезжают в маленький городок на каникулы, но скучный отдых быстро превращается в полное загадок приключение. Они берутся за расследование странного дела, которое трудно дается даже их отцу-детективу.


"Нэнси Дрю"

Молодая детектив Нэнси оказывается втянутой в расследование убийства, которое открывает темные секреты не только ее родного городка, но и семьи. Во время поисков ответов она сталкивается с мистикой и призраками прошлого.


"Тьма"

Немецкий научно-фантастический телесериал. В центре сюжета - тайны маленького городка, где исчезает ребенок.


"Ключи Локов"

После гибели отца трое детей переезжают в старый дом, где находят магические ключи. Но вместе с ними просыпается темная сила.


Что известно о 5 сезоне "Очень странных дел": трейлер

На днях Netflix презентовал трейлер финального сезона сериала. Премьера первой части запланирована на 26 ноября. Вторая выйдет на Рождество 25 декабря, а финальная серия - 31 декабря.

События будут разворачиваться осенью 1987 года. Раздавленный открытием Разломов Хокинс и другие герои стремятся найти и уничтожить Векну. Осложняет миссию установленный правительством карантин и усиленные поиски Одиннадцатой.

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