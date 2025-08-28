ua en ru
Удар по Киеву: звезда "МастерШеф" Мартыновская показала квартиру после "прилета"

Четверг 28 августа 2025 13:09
Удар по Киеву: звезда "МастерШеф" Мартыновская показала квартиру после "прилета" Ольга Мартыновская (фото: instagram.com/olga_martynovska)
Автор: Катерина Собкова

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала последствия массированного удара по Киеву в ночь на 28 августа - пострадала квартира, в которой она живет со своей дочерью Верой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Instagram.

Ольга Мартыновская показала квартиру без окон

Судья "МастерШеф" показала видео с кадрами атаки, на котором отметила свой дом.

"Мой дом. Вчера вечером поехала в Николаев в командировку. Думала, будет страшно. И уже ночью летит в Киев прямо возле квартиры. Судьба, удача, что это?" - риторически спросила она.

Квартира Мартыновской находится в центре Киева (скриншоты)

К счастью, ни самой ведущей, ни ее дочери на момент ракетного обстрела не было дома.

"Вера у бабушки в Чернигове. Я в Николаеве. Так сказать, в самых "безопасных" городах. А квартира в Киеве без окон. Малой кровью обошлось. Сочувствие всем, друзья", - отметила она.

Удар по Киеву: звезда &quot;МастерШеф&quot; Мартыновская показала квартиру после &quot;прилета&quot;Судья "МастерШеф" показала фото квартиры после "прилета" (скриншот)

Удар по Киеву 28 августа - что известно

Российские войска ночью массированно атаковали Киев и область "Шахедами", баллистикой и крылатыми ракетами - всего было более 600 воздушных целей.

Последствия атаки зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

В Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов.

Количество жертв в столице постоянно растет, по состоянию на момент написания новости известно о 15 погибших, среди них 4 - дети.

Завтрашний день в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки.

