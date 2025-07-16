"Ухилянти образилися". Міша Крупін різко відповів на хейт після скандального допису

Що сказав Міша Крупін про ухилянтів

Музиканту не сподобалися деякі дописи в соцмережах. Він назвав коментаторів "с*икунами" і "ухилесами".

"Мда, читаю пости сцикунів ухилянтів і розумію, що з радістю працював би в ТЦК. Скільки ухилесів набіжало, каєф", - сказав він.

Заява Крупіна, яка розлютила мережу (скриншот)

Що написали користувачі

Слова Крупіна розлютили багатьох юзерів, зокрема вони дорікнули за хамство, подвійні стандарти та згадали його співпрацю з російськими артистами у минулому.

"Тіп, який записав совмєску з Гуфом після анексії Криму, розповідає про мораль? Смішно”.

"Хтось іде на фронт, щоб захищати. А хтось - щоб замазати ганьбу".

"А до лютого 2025 року пан Михайло чим займався?"

Крупін теж не стримував емоцій: відповідав критикам різко та грубо, але зрештою скандальний пост видалив.

Міша Крупін нарвався на критику (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Як Крупін відреагував на хейт

"Ухилянти образилися на мене і почали погрожувати. Мені дуже страшно, тому що вони дуже сміливі", - написав він.

Свою позицію військовий не змінив. Згодом розмістив ще кілька повідомлень, у яких розкритикував тих, хто не допомагає в обороні країни.

"Я ніколи не буду толерувати тих хто транслює свої жалюгідні відмазки замість того щоб просто допомагати", - написав він.

Як Крупін відповів критикам (скриншот)

Що відомо про Мішу Крупіна

Народився у 1981 році в Харкові. Починав з музичного проєкту "Дядя Вася" та написання пісень для інших артистів. Зокрема є творцем хіта "Авокадо" для гурту NIKITA.

У 2019-му заснував гурт "Корупція", який став особливо популярним завдяки пісні "Красный бархат".

Працював на дві країни - Україну та РФ, зокрема з продюсером Бардашем, який згодом виявився зрадником.

Після 24 лютого 2022 року остаточно розірвав усі зв’язки з російським шоу-бізнесом, перейшов на українську мову та активно зайнявся волонтерською та військовою допомогою.