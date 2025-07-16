"Ухилянти образилися". Міша Крупін різко відповів на хейт після скандального допису

Міша Крупін, який у лютому 2025 року офіційно доєднався до лав ЗСУ, опинився у центрі уваги через різкий допис про ухилянтів.
Як повідомляє РБК-Україна, артист зробив заяву у Threads, а після шквалу критики видалив публікацію.
Музиканту не сподобалися деякі дописи в соцмережах. Він назвав коментаторів "с*икунами" і "ухилесами".
"Мда, читаю пости сцикунів ухилянтів і розумію, що з радістю працював би в ТЦК. Скільки ухилесів набіжало, каєф", - сказав він.
Слова Крупіна розлютили багатьох юзерів, зокрема вони дорікнули за хамство, подвійні стандарти та згадали його співпрацю з російськими артистами у минулому.
Крупін теж не стримував емоцій: відповідав критикам різко та грубо, але зрештою скандальний пост видалив.
"Ухилянти образилися на мене і почали погрожувати. Мені дуже страшно, тому що вони дуже сміливі", - написав він.
Свою позицію військовий не змінив. Згодом розмістив ще кілька повідомлень, у яких розкритикував тих, хто не допомагає в обороні країни.
"Я ніколи не буду толерувати тих хто транслює свої жалюгідні відмазки замість того щоб просто допомагати", - написав він.
Народився у 1981 році в Харкові. Починав з музичного проєкту "Дядя Вася" та написання пісень для інших артистів. Зокрема є творцем хіта "Авокадо" для гурту NIKITA.
У 2019-му заснував гурт "Корупція", який став особливо популярним завдяки пісні "Красный бархат".
Працював на дві країни - Україну та РФ, зокрема з продюсером Бардашем, який згодом виявився зрадником.
Після 24 лютого 2022 року остаточно розірвав усі зв’язки з російським шоу-бізнесом, перейшов на українську мову та активно зайнявся волонтерською та військовою допомогою.
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