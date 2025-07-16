"Уклонисты обиделись". Миша Крупин резко ответил на хейт после скандального поста

Что сказал Миша Крупин об уклонистах

Музыканту не понравились некоторые посты в соцсетях. Он назвал комментаторов "сс*кунами" и "ухилесами".

"Мда, читаю посты ссыкунов уклонистов и понимаю, что с радостью работал бы в ТЦК. Сколько ухилесов набежало, каэф", - сказал он.

Заявление Крупина, которое разозлило сеть (скриншот)

Что написали пользователи

Слова Крупина разозлили многих юзеров, в частности они упрекнули за хамство, двойные стандарты и вспомнили его сотрудничество с российскими артистами в прошлом.

"Тип, который записал совмеску с Гуфом после аннексии Крыма, рассказывает о морали? Смешно".

"Кто-то идет на фронт, чтобы защищать. А кто-то - чтобы замазать позор".

"А до февраля 2025 года господин Михаил чем занимался?"

Крупин тоже не сдерживал эмоций: отвечал критикам резко и грубо, но в конце концов скандальный пост удалил.

Миша Крупин нарвался на критику (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Как Крупин отреагировал на хейт

"Уклонисты обиделись на меня и начали угрожать. Мне очень страшно, потому что они очень смелые", - написал он.

Свою позицию военный не изменил. Впоследствии он разместил еще несколько сообщений, в которых раскритиковал тех, кто не помогает в обороне страны.

"Я никогда не буду терпеть тех, кто транслирует свои жалкие отмазки вместо того чтобы просто помогать", - написал он.

Как Крупин ответил критикам (скриншот)

Что известно о Мише Крупине

Родился в 1981 году в Харькове. Начинал с музыкального проекта "Дядя Вася" и написания песен для других артистов. В частности является создателем хита "Авокадо" для группы NIKITA.

В 2019-м основал группу "Коррупция", которая стала особенно популярной благодаря песне "Красный бархат".

Работал и жил на две страны - Украину и РФ, в частности с продюсером Бардашем, который впоследствии оказался предателем.

После 24 февраля 2022 года окончательно разорвал все связи с российским шоу-бизнесом, перешел на украинский язык и активно занялся волонтерской и военной помощью.