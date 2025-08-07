ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українці купили квартиру фуд-продюсерці "МастерШеф", чий дім зруйнувала РФ: вона не стримала сліз

Четвер 07 серпня 2025 21:48
UA EN RU
Українці купили квартиру фуд-продюсерці "МастерШеф", чий дім зруйнувала РФ: вона не стримала сліз Володимир Ярославський купив квартиру колишній фуд-продюсерці "МастерШеф" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У червні колишня фуд-продюсерка шоу "МастерШеф" Настя втратила житло через ракетний удар: снаряд влучив у її під’їзд, а сама дівчина опинилася в реанімації. Та менш ніж за два місяці вона отримала неочікувану підтримку - українці об’єдналися, аби подарувати їй нову оселю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram ресторатора Володимира Ярославського.

Українці подарували су-шефу Насті квартиру

"Ми купили Насті квартиру! І досі якось не віриться, що це справді сталося", - написав він, додавши до посту відео вручення ключів.

На кадрах Настя, тримаючи їх у руках, не стримує сліз.

До ініціативи долучилися сотні небайдужих - одні переказували кошти, інші поширювали дописи чи надсилали слова підтримки.

Частину суми зібрали через "банку", іншу - передали постійні відвідувачі ресторанів Ярославського.

Українці купили квартиру фуд-продюсерці &quot;МастерШеф&quot;, чий дім зруйнувала РФ: вона не стримала слізВолодимир Ярославський купив квартиру колишній фуд-продюсерці "МастерШеф" (скріншот)

Сам шеф-кухар підкреслює, що це були прості люди, які допомогли "тихо, без імен".

"Саме завдяки цій підтримці нині я передаю Насті ключі від нової квартири. І дуже сподіваюся, що саме тут вона знову зможе відчути себе вдома", - зазначив Ярославський.

Він також наголосив, що справа не в одній людині, а в силі спільноти, яка здатна змінювати життя.

"Мені дуже хочеться, щоб ця історія не виглядала, як щось особливе чи виняткове. Щоб ніхто не питав: "Чому саме їй допомогли?", бо справа не в цьому. Це приклад того, що ми не тільки можемо змінити чиєсь життя, коли об’єднуємось, а й історію цілої країни", - додав він.

Українці купили квартиру фуд-продюсерці &quot;МастерШеф&quot;, чий дім зруйнувала РФ: вона не стримала слізВолодимир Ярославський купив квартиру колишній фуд-продюсерці "МастерШеф" (скріншот)

Нагадаємо, 17 червня ворожий обстріл зруйнував під’їзд у Солом’янському районі Києва, де жила Настя.

Внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 134 отримали поранення.

Ярославський, який багато років працював із Настею, вирішив не залишати колегу в біді та ініціював збір коштів на нову квартиру.

"Я знав, що як керівник не можу залишити її сам на сам із цією бідою, і мені було дуже важливо допомогти хоча б у чомусь. Але найбільше мене вразило те, що її не залишили й ви - велике ком'юніті колег, гості наших ресторанів і навіть ті, хто зовсім не був з нею знайомий, а просто побачив цю історію і відгукнувся так щиро, ніби вона була вам близькою людиною", - написав Володимир.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
МастерШеф Володимир Ярославський Війна в Україні
Новини
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки