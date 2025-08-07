Українці купили квартиру фуд-продюсерці "МастерШеф", чий дім зруйнувала РФ: вона не стримала сліз

У червні колишня фуд-продюсерка шоу "МастерШеф" Настя втратила житло через ракетний удар: снаряд влучив у її під’їзд, а сама дівчина опинилася в реанімації. Та менш ніж за два місяці вона отримала неочікувану підтримку - українці об’єдналися, аби подарувати їй нову оселю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram ресторатора Володимира Ярославського.

Українці подарували су-шефу Насті квартиру

"Ми купили Насті квартиру! І досі якось не віриться, що це справді сталося", - написав він, додавши до посту відео вручення ключів.

На кадрах Настя, тримаючи їх у руках, не стримує сліз.

До ініціативи долучилися сотні небайдужих - одні переказували кошти, інші поширювали дописи чи надсилали слова підтримки.

Частину суми зібрали через "банку", іншу - передали постійні відвідувачі ресторанів Ярославського.

Володимир Ярославський купив квартиру колишній фуд-продюсерці "МастерШеф" (скріншот)

Сам шеф-кухар підкреслює, що це були прості люди, які допомогли "тихо, без імен".

"Саме завдяки цій підтримці нині я передаю Насті ключі від нової квартири. І дуже сподіваюся, що саме тут вона знову зможе відчути себе вдома", - зазначив Ярославський.

Він також наголосив, що справа не в одній людині, а в силі спільноти, яка здатна змінювати життя.

"Мені дуже хочеться, щоб ця історія не виглядала, як щось особливе чи виняткове. Щоб ніхто не питав: "Чому саме їй допомогли?", бо справа не в цьому. Це приклад того, що ми не тільки можемо змінити чиєсь життя, коли об’єднуємось, а й історію цілої країни", - додав він.

Нагадаємо, 17 червня ворожий обстріл зруйнував під’їзд у Солом’янському районі Києва, де жила Настя.

Внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 134 отримали поранення.

Ярославський, який багато років працював із Настею, вирішив не залишати колегу в біді та ініціював збір коштів на нову квартиру.

"Я знав, що як керівник не можу залишити її сам на сам із цією бідою, і мені було дуже важливо допомогти хоча б у чомусь. Але найбільше мене вразило те, що її не залишили й ви - велике ком'юніті колег, гості наших ресторанів і навіть ті, хто зовсім не був з нею знайомий, а просто побачив цю історію і відгукнувся так щиро, ніби вона була вам близькою людиною", - написав Володимир.