Усик перед боєм в Лондоні отримав незвичайну вишиванку з особливим змістом (відео)

Яку вишиванку подарували Усику

Дизайнерка зазначила, що вишивала та розписувала сорочку власноруч. І в кожен стібок вона закладала особливі сенси.

"Це віра в силу. В перемогу. В Україну. Символічний голуб Єдності на спині, козацький стрій, золотий пояс - усе в цій сорочці говорить: нас не зламати! Це не просто подарунок. Це енергія, передана через голку, полотно і любов до своєї землі. Задля Перемоги!" - розповіла Караванська.

Усику подарували особливу сорочку (скріншоти)

"Десь я в ній з’явлюся", - сказав боксер, коли телепродюсерка Оксана Гнатишин передала йому особливий презент.

Тема карт була обрана не випадково. Як пояснила дизайнерка, Джокер - це Усик-козак, а серед "королів" - історичні постаті Степан Бандера і Симон Петлюра - ті, хто виборював вільну Україну.

Так Караванська вирішила обіграти резонансну тему про те, чи має Україна "карти", щоб перемогти. І на сорочці вона залишила відповідь американському президенту Дональду Трампу: "Ukraine has cards!" (Україна має карти!).

"Ідею з українським козаком на карті я запозичила в художника Владислава Єрка, який колись створив фантастичну колоду. Митець, почувши мій задум, люб’язно згодився, щоб я тюнінгувала одне з його зображень. Самого Сашка я зобразила на козацькій карті: йому дуже личить козацький стрій і шабля. Усику-козаку ми вишили золотий пояс переможця. Розписавши сорочку вручну, я поділилася з ним своєю енергією на перемогу", - також розповіла дизайнерка.

Брендовий Голуб Єдності, який зображено на сорочці, на самому початку повномасштабної війни Караванська розробила разом з художницею Ксенією Уманською. Синьо-жовтий голуб накладений на символічну карту України. А довершили унікальну сорочку деталі класичної старовинної української червоно-чорної вишивки.