"В мене відстрочка": популярний актор відповів, чи готовий піти воювати

Чи піде Кисіль на війну, якщо буде потрібно

"Ми не маємо стільки населення, скільки має РФ, яке вони тягнуть з усіх тільки дірок, аби йти на нас воювати. Люди закінчуються і хтось має їх заміняти. Тому, звичайно, якщо мені доведеться, я готуюсь до цього", - зізнався актор.

За його словами, на початку повномасштабної війни він ходив до військкомату. І, зазначає Кисіль, він розуміє, що людські ресурси обмежено.

"Ну хто, як не ми? Ну не приїдуть же ті, які виїхали, правда? Посиділи три роки й сказали: "Ой, бл*ха, а напевно треба їхати додому і йти на війну". Цього не буде. А ресурс закінчується щодня", - сказав він.

Що Кисіль думає про "броні" для артистів

Сергій висловився про бронювання та пригадав про свого друга - актора Юрія Феліпенка, який загинув на війні.

"В мене відстрочка, бо у мене багатодітна сімʼя. Але я говорив: поки живе культура - жива нація. Юра Феліпенко, якого ми поховали, з Костянтином Темляком та ще одним прекрасним актором пішли добровільно. Вони не могли дивитися на це все. Вони пішли в підрозділ, який хотіли. У кожного свій шлях, і Юра відчував, що потрібен саме там", - пояснив Кисіль.

Кисіль висловився про бронювання (фото: пресслужба актора)

За його словами, Феліпенко був актором, який не розкрив свій потенціал на 100%.

"Я вважаю, що люди культури мають підіймати культуру, адже Росія намагається її нещадно знищити. Це ж і "Розстріляне відродження", і "шістдесятники" - скільки було знищено всього українського. Тут на пальцях не перерахуєш. Не можна забувати нашу культуру", - зазначив Сергій.

"Творчі люди мають кричати: ми нація, маємо історію, культуру, театри, кіно. Ми маємо знімати, тому що ворог знімає і показує свою "правду". Треба знімати про війну, але робити це дуже обережно та виважено. На це потрібно вкладати дуже великі бюджети", - додав він.

Кисіль навів у приклад серіали, які хейтили люди, адже вони не показували справжні події. Саме тому зараз ми мусимо створювати чесне кіно.

"Ми просто не маємо права показувати неправду перед тими, хто загинув, хто був окупований. Але знімати обов'язково треба. А для того, щоб знімати, творчі люди повинні все ж таки бути на своєму місці. Це моя думка", - заявив актор.