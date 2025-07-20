Вакарчук вперше вийшов у світ з коханою, яка народила йому двох дітей (відео)

Святослав Вакарчук засвітився з Євгенією Яцутою

Так, пару заскочили під час першого дня Atlas Festival 2025 у Києві - їх упізнали серед глядачів виступу гурту "Бумбокс", який став головним хедлайнером вечора.

На відео, яке завірусилося мережею, музикант був у сонцезахисних окулярах, ніжно обіймав партнерку за плечі, а вона поклала голову йому на груди - пара виглядала дуже зворушливо.

Що відомо про особисте життя Вакарчука

Святослав Вакарчук рідко ділиться подробицями особистого життя, а тим паче - любовними історіями.

Але кілька років тому артист згадав про своє перше кохання: воно трапилося ще в університеті, коли він навчався на фізичному факультеті у Львові.

Ім’я дівчини Вакарчук не розкрив, лише зауважив, що все починалося дуже сором’язливо.

Набагато довшими були його стосунки з Лялею Фонарьовою - жінкою, з якою він провів понад 20 років.

Вони познайомилися ще в студентські роки. За даними ЗМІ, Ляля навчалася у школі стилістів у Лондоні та згодом стала артдиректоркою гурту "Океан Ельзи".

На момент знайомства з музикантом вона була заміжня за львівським стилістом Володимиром Тарасюком і мала доньку Діану.

Святослав Вакарчук з Фонарьовою і донькою Діаною (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Та почуття до Вакарчука перемогли, і Фонарьова подала на розлучення.

Попри те, що між ними була лише дворічна різниця у віці, пара здавалася однією з найміцніших у шоу-бізнесі.

Вони не поспішали офіційно оформлювати стосунки, а Святослав виховував Діану як рідну доньку.

За словами самого музиканта, він не вважав за потрібне ставити штамп у паспорті. Але у 2015 році пара все ж одружилася.

У 2021 році Вакарчук здивував прихильників кількома несподіваними новинами. У квітні він вперше за тривалий час привітав Лялю з днем народження в Instagram.

А вже влітку стало відомо, що пара розлучилася. Згодом у ЗМІ з’явилися чутки про його нові стосунки - з Євгенією Яцутою, продюсеркою Radioactive Films.

Євгенія Яцута (фото: facebook.com/aristocratsfm)

У серпні того ж року у Святослава народився син Іван, а в червні 2022-го - донька Соломія.

Через війну співак довго не бачив молодшу доньку - з моменту її народження минуло три місяці, поки він зміг з нею зустрітися.

Щодо падчерки Діани, яка виросла поруч із ним, то досі невідомо, чи вони підтримують зв’язок.

І хоч подейкували, що вона може бути його біологічною донькою - ця тема залишається без коментарів.