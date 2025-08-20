Вакарчук, Зінкевич та Магучіх: кого Зеленський відзначив "Національною легендою України"

У Києві відбулося урочисте вручення державної нагороди "Національна легенда України". Відзнаку особисто передав президент Володимир Зеленський. Церемонія відбулася у рамках щорічного вшанування видатних українців, які зробили вагомий внесок у розвиток країни, культури, науки, мистецтва та державності.
"Для мене честь вітати сьогодні наших видатних людей і вручити важливу відзнаку 'Національна легенда України'. Відзнаку, яка має велике значення та мету. Це належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв. Великих українців та українок, які своєю роботою, творчістю, своїми вчинками прославляють Україну", - прокоментував президент.
Цьогорічними лауреатами звання "Національна легенда України" стали:
Оперна співачка Людмила Монастирська зізналася, що звістка про нагороду стала для неї несподіванкою.
"Я дуже пишаюся тим, що на міжнародних сценах я представляю вокальну школу саме українську. І саме біля мого прізвища стоїть 'Україна", - сказала Монастирська у коментарі Суспільному.
Своїми емоціями поділився й Святослав Вакарчук.
Артист зазначив, що ця нагорода належить не лише йому, а й усій спільноті українських музикантів.
"Мені здається, що це нагорода для всієї української музики, тому що українська музика, особливо зараз, вона просто шаленими темпами розвивається і стає все більш гучною у світі, і несе своє слово. Культура є теж потужною зброєю відстоювання української ідентичності, української незалежності", - сказав Вакарчук.
Нагадаємо, нагорода була заснована у 2021 році з нагоди 30-річчя відновлення незалежності України.
