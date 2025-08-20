Вакарчук, Зинкевич и Магучих: кого Зеленский наградил званием "Национальная легенда Украины"

В Киеве состоялось торжественное вручение государственной награды "Национальная легенда Украины". Награду лично передал президент Владимир Зеленский. Церемония состоялась в рамках ежегодного чествования выдающихся украинцев, которые внесли весомый вклад в развитие страны, культуры, науки, искусства и государственности.
Кому досталась награда - узнайте в материале на РБК-Украина.
"Для меня честь приветствовать сегодня наших выдающихся людей и вручить важную награду 'Национальная легенда Украины'. Отличие, которое имеет большое значение и цель. Это надлежащее чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев. Великих украинцев и украинок, которые своей работой, творчеством, своими поступками прославляют Украину", - прокомментировал президент.
Нынешними лауреатами звания "Национальная легенда Украины" стали:
Оперная певица Людмила Монастырская призналась, что известие о награде стало для нее неожиданностью.
"Я очень горжусь тем, что на международных сценах я представляю вокальную школу именно украинскую. И именно возле моей фамилии стоит 'Украина', - сказала Монастырская в комментарии Общественному.
Своими эмоциями поделился и Святослав Вакарчук.
Артист отметил, что эта награда принадлежит не только ему, но и всему сообществу украинских музыкантов.
"Мне кажется, что это награда для всей украинской музыки, потому что украинская музыка, особенно сейчас, она просто бешеными темпами развивается и становится все более громкой в мире, и несет свое слово. Культура является тоже мощным оружием отстаивания украинской идентичности, украинской независимости", - сказал Вакарчук.
Напомним, награда была основана в 2021 году по случаю 30-летия восстановления независимости Украины.
Вас может заинтересовать:
При написании материала использовались следующие источники: president.gov.ua, Суспільне, Instagram Владимира Зеленского.