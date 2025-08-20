Вакарчук, Зинкевич и Магучих: кого Зеленский наградил званием "Национальная легенда Украины"

"Для меня честь приветствовать сегодня наших выдающихся людей и вручить важную награду 'Национальная легенда Украины'. Отличие, которое имеет большое значение и цель. Это надлежащее чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев. Великих украинцев и украинок, которые своей работой, творчеством, своими поступками прославляют Украину", - прокомментировал президент.

Кто получил награду в 2025 году

Нынешними лауреатами звания "Национальная легенда Украины" стали:

Святослав Вакарчук - музыкант, лидер группы "Океан Эльзы";

Владимир Горбулин - Герой Украины, первый вице-президент НАН Украины;

Оперативная группа СБУ - за проведение спецоперации "Паутина";

Сергей Лифарь - выдающийся балетмейстер и артист балета (посмертно). Отличие передадут Киевской академии танца им. Сержа Лифаря;

Ярослава Магучих - олимпийская чемпионка, легкоатлетка. Награду вручат после ее возвращения в Украину;

Людмила Монастырская - оперная певица;

Анатолий Криволап - украинский художник;

Андрей Семьянкив - писатель, капитан медицинской службы;

Джеймс Константин Темертей - меценат украинского происхождения;

Василий Зинкевич - Герой Украины, народный артист, певец.

Реакция лауреатов

Оперная певица Людмила Монастырская призналась, что известие о награде стало для нее неожиданностью.

"Я очень горжусь тем, что на международных сценах я представляю вокальную школу именно украинскую. И именно возле моей фамилии стоит 'Украина', - сказала Монастырская в комментарии Общественному.

Своими эмоциями поделился и Святослав Вакарчук.

Артист отметил, что эта награда принадлежит не только ему, но и всему сообществу украинских музыкантов.

"Мне кажется, что это награда для всей украинской музыки, потому что украинская музыка, особенно сейчас, она просто бешеными темпами развивается и становится все более громкой в мире, и несет свое слово. Культура является тоже мощным оружием отстаивания украинской идентичности, украинской независимости", - сказал Вакарчук.

Напомним, награда была основана в 2021 году по случаю 30-летия восстановления независимости Украины.