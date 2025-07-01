"Вдарив в голову, а потім у плече". Тоня Матвієнко заявила про побиття таксистом

Артистка детально розповіла про те, що трапилося напередодні та показала автомобіль таксиста.

"Я стала жертвою агресії з боку таксиста. З самого початку поїздки водій поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг (я сиділа на задньому пасажирському сидінні) він відреагував з очевидною грубістю", - повідомила вона.

За словами Матвієнко, водій проігнорував прохання, а згодом дозволив собі некоректні висловлювання.

"Мовляв, вікна не зачинить, бо на дворі спека і йому жарко. Ігнорував елементарні правила ввічливості та турботи про комфорт пасажира", - пояснила вона.

Матвієнко показала авто таксиста (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Зрештою конфлікт переріс в неадекватну поведінку. Коли Тоня попросила зупинити машину, водій відмовився. Їй довелося відчинити двері на ходу, щоб вийти. Лише тоді він зупинився.

Потім чоловік вийшов з авто, "вдарив спочатку в голову, а потім у плече". Співачка заявила, що була шокована й принижена. Вона звернулася з заявою до поліції.

"Я звернулася до правоохоронних органів. Ця історія - не для хайпу. Я не хочу запитів на коментарі від ЗМІ. Я просто знаю, що я - не єдина. Таких випадків багато. І ще більше тих, хто після них нічого не говорить, бо "нічого не доведеш". Камер не було. Свідків не було. У водія своя історія. Заява написана", - додала вона.

Як відреагували в мережі

Колеги та підписники висловили співчуття та підтримку артистці в коментарях.

Багато хто також звернувся до компанії з вимогою відреагувати на інцидент та пригадали свої історії.