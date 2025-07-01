"Ударил в голову, а потом в плечо". Тоня Матвиенко заявила об избиении таксистом

Артистка подробно рассказала о том, что случилось накануне и показала автомобиль таксиста.

"Я стала жертвой агрессии со стороны таксиста. С самого начала поездки водитель вел себя пренебрежительно: на просьбу закрыть окно из-за сильного сквозняка (я сидела на заднем пассажирском сиденье) он отреагировал с очевидной грубостью", - сообщила она.

По словам Матвиенко, водитель проигнорировал просьбу, а после позволил себе некорректные высказывания.

"Мол, окна не закроет, потому что на дворе жара и ему жарко. Игнорировал элементарные правила вежливости и заботы о комфорте пассажира", - пояснила она.

Матвієнко показала авто таксиста (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

В конце концов конфликт перерос в неадекватное поведение. Когда Тоня попросила остановить машину, водитель отказался. Ей пришлось открыть дверь на ходу, чтобы выйти. Только тогда он остановился.

Затем мужчина вышел из авто, "ударил сначала в голову, а потом в плечо". Певица заявила, что была шокирована и унижена. Она обратилась с заявлением в полицию.

"Я обратилась в правоохранительные органы. Эта история - не для хайпа. Я не хочу запросов на комментарии от СМИ. Я просто знаю, что я - не единственная. Таких случаев много. И еще больше тех, кто после них ничего не говорит, потому что "ничего не докажешь". Камер не было. Свидетелей не было. У водителя своя история. Заявление написано", - добавила она.

Как отреагировали в сети

Коллеги и подписчики выразили сочувствие и поддержку артистке в комментариях.

Многие также обратились к компании с требованием отреагировать на инцидент и вспомнили свои истории.