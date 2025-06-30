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Ведучий "Миколиної погоди" зізнався, що був у вʼязниці: звинувачували в замаху на вбивство

Понеділок 30 червня 2025 16:10
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Ведучий "Миколиної погоди" зізнався, що був у вʼязниці: звинувачували в замаху на вбивство Микола Луценко (фото: instagram.com/ranok_u_velykomu_misti)
Автор: Іванна Пашкевич

Український телеведучий Микола Луценко, який двже багато років є обличчям програми "Миколина погода", вперше розповів, що свого часу був заарештований КДБ, потрапив за ґрати й навіть опинився у справі, де його обвинувачували у вбивстві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості Аліні Доротюк.

Як виявилося, трагікомічна і водночас моторошна історія сталася ще в далекому 1980 році, коли Микола навчався в інституті.

Його однокурсником тоді був не менш відомий Віктор Андрієнко - актор, каскадер і згодом зірка українського телебачення.

Двоє молодих студентів того дня просто гуляли Києвом. Неподалік готелю "Русь" зустріли румунських туристів, які продавали джинси - на той час мрію будь-якого радянського хлопця.

Луценко з Андрієнком купили омріяний одяг і спокійно рушили далі, не підозрюючи, що вже за кілька хвилин усе зміниться.

Ведучий &quot;Миколиної погоди&quot; зізнався, що був у вʼязниці: звинувачували в замаху на вбивствоМикола Луценко (фото: instagram.com/ranok_u_velykomu_misti)

"До нас підійшли в цивільному. Почали допитувати: з ким спілкувалися, чи не давали нам антирадянську літературу", - згадує Микола.

Під виглядом “пояснень” хлопців запросили до готелю.

Там, за словами ведучого, на рецепції працювали жінки, яких змусили написати вигадані заяви - мовляв, хлопці були агресивними, нецензурно висловлювались і чіплялися до іноземців.

"Ми думали, зараз нас відпустять. Ніфіга! Забирають нас і ведуть у відділок. Ми сидимо там ніч, а вже зранку нас везуть у Печерський суд. Звинуватили, що ми вбивали румунів", - згадав телеведучий.

Жодних реальних доказів, постраждалих чи скарг не було. Справу фактично зліпили на коліні - як і часто бувало в ті часи.

Ведучий &quot;Миколиної погоди&quot; зізнався, що був у вʼязниці: звинувачували в замаху на вбивствоМикола Луценко (фото: instagram.com/ranok_u_velykomu_misti)

Вже згодом обвинувачення змінили на "хуліганство", і хлопцям "впаяли" 15 діб арешту.

Хоча, як дізнався Луценко пізніше, навіть такого покарання не мали права давати - не було складу злочину, заяв чи доказів.

Та найбільшою раною виявився навіть не арешт, а реакція людей довкола.

Замість підтримки юнаків почали цькувати: у вузі розпочали партійне "розслідування", на комсомольських зборах їх публічно ганьбили, і навіть найближчі товариші відвернулися.

"І всі наші друзі, з якими ми ділили шматок хліба, починали нас клеймити "ганьбою", - пригадав Микола.

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