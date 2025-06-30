Ведущий "Миколиної погоди" признался, что был в тюрьме: обвиняли в покушении на убийство

Украинский телеведущий Николай Луценко, который уже много лет является лицом программы "Миколина погода", впервые рассказал, что в свое время был арестован КГБ, попал за решетку и даже оказался в деле, где его обвиняли в убийстве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости Алине Доротюк.

Как оказалось, трагикомическая и одновременно жуткая история произошла еще в далеком 1980 году, когда Николай учился в институте.

Его однокурсником тогда был не менее известный Виктор Андриенко - актер, каскадер и впоследствии звезда украинского телевидения.

Двое молодых студентов в тот день просто гуляли по Киеву. Неподалеку от гостиницы "Русь" встретили румынских туристов, которые продавали джинсы - в то время мечту любого советского парня.

Луценко с Андриенко купили желанную одежду и спокойно двинулись дальше, не подозревая, что уже через несколько минут все изменится.

Николай Луценко (фото: instagram.com/ranok_u_velykomu_misti)

"К нам подошли в штатском. Начали допрашивать: с кем общались, не давали ли нам антисоветскую литературу", - вспоминает Николай.

Под видом "объяснений" ребят пригласили в гостиницу.

Там, по словам ведущего, на рецепции работали женщины, которых заставили написать вымышленные заявления - мол, ребята были агрессивными, нецензурно выражались и приставали к иностранцам.

"Мы думали, сейчас нас отпустят. Нифига! Забирают нас и ведут в участок. Мы сидим там ночь, а уже утром нас везут в Печерский суд. Обвинили, что мы убивали румын", - вспомнил телеведущий.

Никаких реальных доказательств, пострадавших или жалоб не было. Дело фактически слепили на коленке - как и часто бывало в те времена.

Николай Луценко (фото: instagram.com/ranok_u_velykomu_misti)

Уже впоследствии обвинение изменили на "хулиганство", и ребятам "впаяли" 15 суток ареста.

Хотя, как узнал Луценко позже, даже такого наказания не имели права давать - не было состава преступления, заявлений или доказательств.

Но самой большой раной оказался даже не арест, а реакция людей вокруг.

Вместо поддержки юношей начали травить: в вузе начали партийное "расследование", на комсомольских собраниях их публично позорили, и даже ближайшие товарищи отвернулись.

"И все наши друзья, с которыми мы делили кусок хлеба, начинали нас клеймить "позором", - вспомнил Николай.