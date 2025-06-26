От любви до ненависти: 5 фильмов о разводе и изменах, о которых невозможно забыть
Любовь, недоверие, споры, измены и скандалы - порой отношения складываются совсем не так, как поют в романтических песнях. И в кино это нашло отражение во множестве лент, которые не всегда грустные или драматические.
РБК-Украина собрало для вас 5 фильмов о любви, которой не суждено было существовать "долго и счастливо".
"Цена измены"
Обычный мужчина, успешная карьера, семья - все кажется идеальным. Но однажды в поезде он встречает соблазнительную незнакомку. Их роман быстро превращается в ужас: шантаж, насилие, манипуляции. Фильм держит в напряжении и показывает, как измена может стать настоящей катастрофой.
"Легкое поведение"
Изящная британская драма с нотками юмора. Молодая пара возвращается в семейное гнездо, но новоиспеченная невестка никак не вписывается в консервативную жизнь родителей своего возлюбленного. Именно поэтому начинаются интриги, обиды и нескрываемая вражда. Идеальный фильм о браке и его полном фиаско.
"Брачная история"
Один из самых громких фильмов последних лет, который раскрывает все слои мучительного развода. Без пафоса, без прикрас, просто два человека, которые когда-то любили друг друга, пытаются разобраться, что пошло не так. Идеальный вариант для вечера с бокалом вина или чашечкой кофе, и тихой тоской в сердце.
"Месть женщины среднего возраста"
Он бросил ее ради другой. Она осталась с разбитым сердцем и без надежды. Но судьба приготовила сюрприз. Трогательная история о том, что конец это иногда начало. А месть может быть не кровавой, а очень стильной.
"Крамер против Крамера"
А это классика, которая не теряет актуальности. После внезапного развода мужчине приходится самостоятельно воспитывать сына. И именно тогда начинается настоящее взросление. Вас ждет фильм не только об измене, но и об ответственности, эмоциональном опустошении и силе родительской любви.
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