От мистики до криминальных драм: 6 новых сериалов, от которых трудно оторваться

Эти сериальные новинки 2025 года точно не позволят скучать. Драма, криминал, расследование, мистика и многое другое - истории, которые затягивают с первой серии.

"По вызову"

Американский драматический сериал рассказывает о напряженной работе полицейских, которые реагируют на экстренные вызовы. Профессионалка Хармон и новичок Алекс Диаз раскрывают непростые дела и одновременно решают личные проблемы.



"Анаон"

Французский детективно-мистический сериал. В центре сюжета - шеф полиции Макс и его дочь-подросток Венди, которые потеряли родного человека. Пока полицейский берется за расследование сложного дела об исчезновении, его дочь открывает невероятную тайну об опасной мистической силе.



"Резиденция"

В Белом доме происходит загадочное убийство. За расследование берется эксцентричная детектив. Она должна разоблачить настоящего злодея среди 157 подозреваемых. Дело не из простых, ведь каждый имеет тайны.



"Наглецы"

Основанный на реальной истории сюжет сериала разворачивается вокруг шести совершенно разных сестер Митфорд, которые играют по собственным правилам в бурные времена 1930-х годов. Абсолютно разные пути и судьбы - история каждой не оставляет равнодушным.



"Возрождение"

Поселок штата Висконсин всколыхнуло внезапное возвращение к жизни людей, которых недавно не стало. И пока одни радуются, другие замечают странные изменения в своих близких. Местный офицер и мать-одиночка берется за расследование дела и разоблачает невероятную правду.



"Библиотекарь: новая глава"

Застряв в настоящем, Библиотекарь возвращается в свой замок и случайно высвобождает магию по всему континенту. Теперь вместе с новой командой профессионалов он имеет всего шесть месяцев, чтобы убрать созданный собственноручно беспорядок.