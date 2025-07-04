Від романтичних до сімейних: найкращі комедійні бойовики, які заряджають позитивом

Від романтичних історій до сімейних пригод - ці фільми дарують заряд позитиву, адреналіну та підіймають настрій.
РБК-Україна пропонує добірку комедійних бойовиків на вечір, які сподобаються усій родині.
Американський комедійний бойовик про пригоди будівельника, в життя якого раптово вривається шкільне кохання. Майк потрапляє у світ супершпигунів і таємних агентів, коли однокласниця Роксана вербує його на відповідальну місію.
Емілі та Метт насолоджувалися сімейним життям та вихованням двох дітей, поки одного дня їхнє минуле не сплило на поверхню. Колишніх агентів знову втягнули у світ шпигунства і тепер вони мають рятувати не лише себе, а й рідних.
Доля загартованого оперативника ЦРУ опиняється в руках 9-річної дівчинки, коли його відправляють під прикриттям стежити за її сім'єю. Коли юна розумниця викриває плани агента, в обмін на мовчання вона переконує його навчити її бути шпигуном.
Бухгалтер раптово опиняється у світі перестрілок, подвійних зрад і шпигунства, коли на зустріч випускників возз'єднується зі своїм однокласником. Із зацькованого ботаніка він перетворився у смертоносного агента ЦРУ.
Коли близькі та нерозлучні агенти раптово перетворюються на ворогів. А причиною тому стало кохання. Закохавшись в одну жінку, вони використовують свої незрівнянні навички та набір секретних гаджетів один проти одного.
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