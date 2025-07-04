От романтических до семейных: лучшие комедийные боевики, которые заряжают позитивом

"Союз"

Американский комедийный боевик о приключениях строителя, в жизнь которого внезапно врывается школьная любовь. Майк попадает в мир супершпионов и тайных агентов, когда одноклассница Роксана вербует его на ответственную миссию.



"Снова в действии"

Эмили и Мэтт наслаждались семейной жизнью и воспитанием двоих детей, пока однажды их прошлое не всплыло на поверхность. Бывших агентов снова втянули в мир шпионажа и теперь они должны спасать не только себя, но и родных.



"Мой шпион"

Судьба закаленного оперативника ЦРУ оказывается в руках 9-летней девочки, когда его отправляют под прикрытием следить за ее семьей. Когда юная умница разоблачает планы агента, в обмен на молчание она убеждает его научить ее быть шпионом.



"Полтора шпиона"

Бухгалтер внезапно оказывается в мире перестрелок, двойных измен и шпионажа, когда на встрече выпускников воссоединяется со своим одноклассником. Из затравленного ботаника он превратился в смертоносного агента ЦРУ.



"Значит, война"

Когда близкие и неразлучные агенты внезапно превращаются во врагов. А причиной тому стала любовь. Влюбившись в одну женщину, они используют свои несравненные навыки и набор секретных гаджетов друг против друга.