Топлес-модель прикрасить ринг під час бою Усика з Дюбуа: що про неї відомо

Хто така Люкс Маккей

Маккей живе в Лондоні, представлена модельним агентством Memo й має понад 30 тисяч підписників у TikTok та Instagram.

Її знають завдяки відвертим фото, зокрема топлес, та закулісним відео, які вона регулярно публікує.

Люкс Маккей (фото: instagram.com/luxmilamackay)

Напередодні бою дівчина показала, як готується до події.

"POV: У вас є 24 години, перш ніж ви будете в гарячих штанях перед 90 000 глядачів заради Усика й Дюбуа", - підписала дівчина відео у TikTok.

На одному з кадрів, знятому під час бійцівського тижня, Люкс разом з іншою ринг-герл Патрісією Оленою Тіпару завершує фінальні тренування в спортзалі.

Варто зауважити, що це не перший подібний досвід для Маккей - вона вже працювала на боях під егідою Queensberry Promotions, брала участь у турнірах MMA Lions Fighting Championship, а також знімалася в рекламних кампаніях для бренду Конора Макгрегора Forged Irish Stout.

Люкс Маккей (фото: instagram.com/luxmilamackay)

Що ж до головної події вечора - реваншу Усика з Дюбуа - то їхня перша зустріч відбулася у серпні 2023 року в польському Вроцлаві.

Тоді Дюбуа відправив українця на канвас у п’ятому раунді ударом, який рефері визнав забороненим.

Усик відновився, взяв ініціативу у свої руки та завершив бій достроково в дев’ятому раунді.

З того часу британець серйозно додав у техніці та фізичній формі. У вересні він здобув найгучнішу перемогу в кар'єрі, здолавши Ентоні Джошуа, і тепер прагне реваншу.

Та Усик, який відтоді двічі переміг Тайсона Ф’юрі, налаштований не менш рішуче - український чемпіон має намір вкотре підтвердити свій статус непереможного.