ua en ru
Сб, 26 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Відомий актор засвітився в Криму з українофобом Жигуновим (відео)

Субота 26 липня 2025 16:18
UA EN RU
Відомий актор засвітився в Криму з українофобом Жигуновим (відео) Путіністи розгулюють в Криму (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Російські актори були помічені в тимчасово окупованому Криму. У мережі оприлюднили відео, на якому прихильники Путіна розгулюють в Гурзуфі.

Як повідомляє РБК-Україна, в Криму засвітилися актор і політик Євгеній Герасимов і українофоб Сергій Жигунов.

Герасимов та Жигунов засвітилися в Криму: що відомо

У мережі опублікували відео, яке було зняте на тимчасово окупованому півострові. На ньому видно відомих російських акторів Герасимова та Жигунова.

Спочатку в ролику постає Євген. Він посміхається на коментарі дружини свого колеги, яка ділиться радістю від зустрічі.

Згодом у кадрі з'являється путініст і зірка серіалу "Моя прекрасна няня", який неодноразово незаконно їздив до Криму, а також підтримав російське вторгнення в Україну.

Що відомо про Герасимова

Він радянський і російський актор, кінорежисер, каскадер та політик. Народився 25 лютого 1951 року в Москві.

Першу популярність йому принесла роль робота Вертера в науково-фантастичному фільмі "Гостя з майбутнього".

Має звання народного артиста Російської Федерації. Понад 20 років обіймає посаду депутата від керівної партії "Єдина Росія".

Від дружини Марини Калініної в нього є двоє дітей - донька Ольга та син Володимир. Цікаво, що останній працює юристом у "Лукойлі" і зустрічається з актрисою Яніною Студіліною, яка грала в "Ранетках".

Вона з 2008 року була дружиною сина українського кінопродюсера Олександра Роднянського, з яким вони розійшлися у червні 2022 року через "політичні розбіжності".

У них лишилася спільна донька Анна, яка проживає з матір'ю у РФ. Примітно, що раніше подружжя жило в Кембриджі. До початку повномасштабного саме акторка наполягла на поверненні з дитиною до Москви, хоча чоловік був проти.

Відомий актор засвітився в Криму з українофобом Жигуновим (відео)Яніна Студіліна (фото: instagram.com/yanina_studilina)

Що відомо про Сергія Жигунова

Російський актор і продюсер, який прославився роботою в серіалі "Моя прекрасна няня". Народився 2 січня 1963 року в Ростові-на-Дону.

Він відкрито заявляв про солідарність з політикою Кремля та вторгненням в Україну та неодноразово незаконно відвідував Крим.

У 2022 році публічно схвалив повномасштабну війну проти України. Згодом Україна ввела проти нього санкції.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: відео з x.com/RoksolanaKrim, Wikipedia.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Новини шоу-бізнесу Зірки
Новини
Скандал із НАБУ та САП: чи втратить Україна підтримку Заходу
Скандал із НАБУ та САП: чи втратить Україна підтримку Заходу
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті