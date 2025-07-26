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Известный актер засветился в Крыму с украинофобом Жигуновым (видео)

Суббота 26 июля 2025 16:18
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Известный актер засветился в Крыму с украинофобом Жигуновым (видео) Звезда "Моей прекрасной няни" засветился Крыму в компании известного актера (фото:
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Российские актеры были замечены во временно оккупированном Крыму. В сети обнародовали видео, на котором сторонники Путина разгуливают в Гурзуфе.

Как сообщает РБК-Украина, в Крыму засветились актер и политик Евгений Герасимов и украинофоб Сергей Жигунов.

Герасимов и Жигунов засветились в Крыму: что известно

В сети опубликовали видео, которое было снято в оккупированном Крыму. На нем видно известных российских актеров Герасимова и Жигунова.

Сначала в ролике появляется Евгений. Он улыбается на комментарии жены своего коллеги, которая делится радостью о встрече с на оккупированном россиянами украинском полуострове.

Позже в кадре появляется путинист и звезда сериала "Моя прекрасная няня", который неоднократно незаконно ездил в Крым, а также поддержал российское вторжение в Украину.

Что известно о Герасимове

Он советский и российский актер, кинорежиссер, каскадер и политики. Родился 25 февраля 1951 года в Москве.

Первую известность ему принесла роль робота Вертера в научно-фантастическом фильме "Гостья из будущего".

Имеет звание народного артиста Российской Федерации. Более 20 лет занимает должность депутата Московской городской думы от партии "Единая Россия".

От жены Марины Калининой у него есть двое детей - дочь Ольга и сын Владимир. Интересно, что последний работает юристом в "Лукойле" и встречается с актрисой Яниной Студилиной, которая играла в "Ранетках".

Она с 2008 года была женой сына украинского кинопродюсера Александра Роднянского, с которым они разошлись в июне 2022 года из-за "политических разногласий".

У них осталась общая дочь Анна, которая проживает с матерью в РФ. Примечательно, что ранее супруги жили в Кембридже. До начала полномасштабного именно актриса настояла на возвращении с ребенком в Москву, хотя муж был против.

Известный актер засветился в Крыму с украинофобом Жигуновым (видео)Янина Студилина (фото: instagram.com/yanina_studilina)

Что известно о Сергее Жигунове

Российский актер и продюсер, который прославился работой в сериале "Моя прекрасная няня". Родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону.

Он открыто заявлял о солидарности с политикой Кремля и вторжением в Украину и неоднократно незаконно посещал Крым.

В 2022 году публично одобрил полномасштабную войну против Украины. Впоследствии Украина ввела против него санкции.

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При написании материала были использованы следующие источники: видео с x.com/RoksolanaKrim, Wikipedia.

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