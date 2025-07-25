"Була істерика в коридорі". Грубич вперше розповів, як дізнався про поранення сина

Український телеведучий Костянтин Грубич поділився своїми переживаннями після того, як дізнався про поранення сина Ярослава . Хлопець, який нещодавно долучився до ЗСУ, втратив руку на війні.

Як повідомляє РБК-Україна , у новому дописі у Facebook Грубич розповів про неймовірну стійкість сина.

Як Грубич дізнався про поранення сина

Тоді телеведучий був на роботі. Попри особисту драму, він вийшов в ефір. Коли камери вимкнулися, не зміг стримати емоцій. Після цього вони з рідними відправилися в інше місто у лікарню.

"В ефірі було важливо не зірватися, бо я тонкосльозий. Неля Шовкопляс запитала перед початком: "Як Ярик?". Я сказав: "Потім". Бо зараз треба видати порцію інформації про йогурти з наповнювачем. Потім була істерика в коридорі, яку дехто з колег бачив, але делікатно "не помітив". Я вдячний емпатійним людям за це!" - пригадав він.

Пережити поранення родині непросто. Наразі вони намагаються розібратися у своїх почуттях та емоціях.

"Мало кому з батьків доводилося бачити сина, у якого замість красивої богатирської правиці просочується кров через перевʼязки. Я не хочу жалю. Я намагаюся розібратися у своїх відчуттях, бо останні дні від понеділка на себе залишалися лише ридання, які не треба бачити нікому", - написав він.

Костянтин Грубич в лікарні з сином (фото: facebook.com/nejnich)

Як Ярослав переживає поранення

За словами телеведучого, син стійко сприйняв удар долі. Він не плакав, не жалівся і тепер вчиться жити по-новому.

"Головне, він цього прагне. Через біль, який я, боягуз, навіть уявити собі не можу. Але все одно хвилі любові від розчулених людей ми відчули одразу", - поділився батько.

Костянтин розповів, що після поранення Ярослав підтримує побратимів і важко переживає втрату друзів. Він повівся мужньо, коли сталася трагедія.

"Ярик після вибуху йшов з відірваною рукою у рукаві й думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але повів себе мужньо, не здався", - розповів ведучий.

Ярослав Грубич після поранення (фото: facebook.com/nejnich)​​​​​​​

Новина про травму військового сколихнула суспільство. Українці одразу кинулися висловлювати слова підтримки та співчуття, називаючи його героєм.

Проте сам хлопець із сумнівами сприймає цей статус. За словами Костянтина, він не вважає себе героєм, адже не встиг наробити подвигів.

"Він хотів і хоче бути ефективним для свого підрозділу у тому, що вміє і знає: галузі медіа. На сучасній війні це теж потрібна функція. І ми вдвох, навіть вчотирьох - мама і сестра також ошелешені - не до кінця сприймаємо новий статус "героя", що виник так зненацька", - поділився ведучий.

"Я ж за чесність, розумієте? Ярик не встиг знищити БТР, убити сотню ворогів, ще щось таке епічне здійснити. Тому у нього виникають певні вагання совісні, хоча болю й без них вистачає по вінця", - додав він.

Нагадаємо, про поранення Ярослава Грубича стало відомо 24 липня. Він втратив праву руку і тепер проходитиме реабілітацію.

Раніше хлопець волонтерив та документував наслідки російської агресії як відеограф. Згодом сам долучився до Збройних сил України.

У Грубича також є донька Владислава, яка працює журналісткою. Раніше в родині ведучого сталася страшна трагедія. У 2014 році внаслідок ДТП загинула його донька Оля.