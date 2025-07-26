Відомий актор засвітився в Криму з українофобом Жигуновим (відео)

Герасимов та Жигунов засвітилися в Криму: що відомо

У мережі опублікували відео, яке було зняте на тимчасово окупованому півострові. На ньому видно відомих російських акторів Герасимова та Жигунова.

Спочатку в ролику постає Євген. Він посміхається на коментарі дружини свого колеги, яка ділиться радістю від зустрічі.

Згодом у кадрі з'являється путініст і зірка серіалу "Моя прекрасна няня", який неодноразово незаконно їздив до Криму, а також підтримав російське вторгнення в Україну.

Що відомо про Герасимова

Він радянський і російський актор, кінорежисер, каскадер та політик. Народився 25 лютого 1951 року в Москві.

Першу популярність йому принесла роль робота Вертера в науково-фантастичному фільмі "Гостя з майбутнього".

Має звання народного артиста Російської Федерації. Понад 20 років обіймає посаду депутата від керівної партії "Єдина Росія".

Від дружини Марини Калініної в нього є двоє дітей - донька Ольга та син Володимир. Цікаво, що останній працює юристом у "Лукойлі" і зустрічається з актрисою Яніною Студіліною, яка грала в "Ранетках".

Вона з 2008 року була дружиною сина українського кінопродюсера Олександра Роднянського, з яким вони розійшлися у червні 2022 року через "політичні розбіжності".

У них лишилася спільна донька Анна, яка проживає з матір'ю у РФ. Примітно, що раніше подружжя жило в Кембриджі. До початку повномасштабного саме акторка наполягла на поверненні з дитиною до Москви, хоча чоловік був проти.

Яніна Студіліна (фото: instagram.com/yanina_studilina)

Що відомо про Сергія Жигунова

Російський актор і продюсер, який прославився роботою в серіалі "Моя прекрасна няня". Народився 2 січня 1963 року в Ростові-на-Дону.

Він відкрито заявляв про солідарність з політикою Кремля та вторгненням в Україну та неодноразово незаконно відвідував Крим.

У 2022 році публічно схвалив повномасштабну війну проти України. Згодом Україна ввела проти нього санкції.