"Можна викликати гелікоптер?" Блогерка Мандзюк травмувалася в горах (відео)

Що сталося з Мандзюк

"Я травмувалась у поході. Ми піднімалися вершиною гори, складний скелястий маршрут… Один неправильний крок і я впала обличчям вниз, з 15-кілограмовим рюкзаком за спиною", - написала блогерка.

"Каміння, біль у колінах, відсутність зв’язку, і перша думка: "як мене звідси взагалі заберуть? Можна викликати гелікоптер?". Ну звісно там не було жодного звʼязку. Ми і сміялись, і плакали, на щастя саме обличчям я впала у траву та вмилася росою, за хвилин 10 змогла розігнути коліно і йти далі", - додала вона.

За словами Мандзюк, це трошки зіпсувало враження від подорожі. Вона постійно відчувала біль, а маршрут не був легким.

Але Олена все одно задоволена мандрівкою та зазначила, що вдячна своїй подрузі, яка була з нею.

"Беріть подруг, проводьте час різноманітно та цікаво, пізнавайте щось нове, разом це робити завжди веселіше, навіть падати зі скелі", - написала Мандзюк.

Чому на Мандзюк відкрили кримінальну справу

Нагадаємо, у липні Мандзюк розлютила заявою про побиття російськомовних дітей. Блогерка неодноразово висловлювалася про мовне питання, що провокувало бурхливі суперечки у мережі.

А згодом стало відомо, що нардеп Олексій Гончаренко ініціював відкриття справи проти Мандзюк. Олені закидають "розпалювання ворожнечі". Сама вона була обурена вчинком Гончаренка та заявила, що не стане мовчати.

"Кого тут утискають? Кого хоче посадити держава. Мене, українку, яка мріє про вільний україномовний простір? Хочете забрати моїх дітей і віддати їх у дитбудинок, бо тато на війні, а мама занадто проукраїнська?" - казала Олена.