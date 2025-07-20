Викриття зради на концерті Coldplay: герой мемного відео втратив престижну роботу

На концерті Coldplay в Бостоні несподівано розгорівся скандал, який вийшов далеко за межі стадіону. Відео з обіймами пари, яка випадково потрапила в кадр, не лише стало мемним, а й зруйнувало кар'єру героїв.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на People , чоловік з цього відео - виконавчий директор компанії Astronomer Енді Байрон, втратив роботу.

Чому відео з концерту Coldplay стало вірусним та як це вплинуло на його героїв

Так, під час виступу гурту влаштували традиційний інтерактив. Камера "полювала" на пари, які мали поцілуватися, якщо потрапили в кадр. І раптово на великому екрані опинилися чоловік та жінка, які ніжно обіймалися. Коли вони зрозуміли, що їх знімають, вони миттєво зніяковіли та почали ховатися.

І з'ясувалося, що це не просто сором'язливість. На відео потрапили Байрон та його колега Крістін Кабот. І вони не подружжя. У чоловіка є офіційна дружина та діти. Звісно, це спровокувало скандал та купу мемів, адже героїв відео дуже кумедно викрили на зраді.

Герої відео почали ховатися, коли побачили себе в кадрі (скріншот)

Але це не обмежилося жартами у мережі. Компанія, де Байрон займав престижну посаду, оголосила про проведення службового розслідування та його тимчасове усунення. Ще декілька днів тому йшлося про "вимушену відпустку", а 19 липня стало відомо, що чоловік подав у відставку.

"Як зазначалося, Astronomer відданий цінностям і культурі, якими ми керувалися з моменту нашого заснування. Очікується, що наші лідери встановлюватимуть стандарти як у поведінці, так і в підзвітності, але нещодавно цей стандарт не було дотримано", - йдеться в заяві.

Відео з концерту Coldplay